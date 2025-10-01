4部怪手開挖！花蓮佛祖街夫妻失聯9天　兒悲：只求帶爸媽回家

▲怪手今返回工寮開挖尋人。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／花蓮報導

花蓮縣光復鄉9月23日因堰塞湖潰壩而釀成重大洪災，至今仍有6人失聯。其中一對在佛祖街的夫妻林男、蔡女至今仍然下落不明，兒子林男悲痛表示，「這是作為一個兒子的希望，只求能夠順利找到爸媽，帶他們回家」，受訪時一度忍不住哽咽，直指「如果這邊挖不到，那樣(洪水)沖下去真的不知該往哪裡去找。」

兒子林男表示，父母退休後，回到花蓮常住，今年在佛祖街蓋了一處工寮，並在旁邊的小農地種種蔬菜、水果，享受退休後的田園生活；23日當天下午2點多，花蓮下起大雨，父母因此回到工寮收拾東西，當下林男也未察覺異狀，直到下午4、5點收到洪災消息後，再次嘗試聯繫父母時，卻沒有得到任何回應，至今音訊全無。

▲林男說，作為一個兒子，只求能找到爸媽。（圖／地方中心翻攝）

林男說，父母失聯多日，而工寮、菜園現場都被厚厚的泥漿覆蓋，已經難以辨別原貌，警消之前也曾根據家屬提供的定位搜索，但都沒有結果，如今已經失聯第9天，林男只能將希望寄託在怪手上，眼眶泛淚表示，「這是作為一個兒子的希望，只求可以順利找到爸媽，帶他們回家。」

林家夫妻最後失聯的工寮處，目前包括警消、屏東里港建僑建設、還有啟德重機，共出動4台怪手，根據家屬定位點展開大範圍挖掘搜索，但目前仍未有所獲，家屬只能在現場漂流木上掛上夫妻倆的衣物，盼能盡快找到2人。

林男表示，看到怪手在現場挖掘，心裡稍微覺得安心一些，但這裡已經是最後一個點、最後的希望，如果也挖不到，那真的不知該往哪裡去找了，大洪水來得又快又急，要是爸媽被沖下去，那真的找不到。

▼工寮原址遭大量泥漿覆蓋，已經看不出來原來的樣貌。（圖／地方中心翻攝）