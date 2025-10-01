　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陷侵吞善款爭議！AJ哥帶妻衝花蓮救災　圤智雨補刀：根本去作秀

▲爭議網紅AJ哥攜妻子前往花蓮，圤智雨痛批別去作秀蹭熱度。（圖／讀者提供）

▲爭議網紅AJ哥攜妻子前往花蓮，圤智雨痛批別去作秀蹭熱度。（圖／讀者提供）

記者陸運陞／新北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，目前統計已造成18人死亡，仍有6人失聯，各地民眾紛紛加入救援，先前身陷侵吞善款疑雲的「公益網紅」AJ哥，突然在直播中表示要前往災區救災，引發網友質疑，網紅推手圤智雨卻拿出AJ哥帶著妻子的截圖痛批：「強烈的懷疑他根本去做秀。」並補充去幫忙會穿裙子嗎？

「公益網紅」的 AJ哥日前在臉書上公開募款，遭台南市政府社會局發函，認定未經許可便以公益之名公開募款，已違反《公益勸募條例》屬於非法勸募，勒令立即停止一切勸募行為，並將不法善款退還原始捐贈人。若未在期限內改善、退還，將依規定處以4萬至20萬元罰鍰，情節重大者可連續處分。

▲爭議網紅AJ哥攜妻子前往花蓮，圤智雨痛批別去作秀蹭熱度。（圖／讀者提供）

▲AJ哥日前在臉書募款，遭台南市政府社會局發函認定為非法募款。（圖／讀者提供）

但有讀者爆料，AJ哥多次因「假公益、真斂財」引起爭議，近期又透漏要前往花蓮重災區，AJ哥直播時其妻還笑稱：「我們一起去挖土。」AJ哥還提起上次花蓮震災捐款，就有網友質疑，他此行是為了幫助災民，還是藉機炒作形象蹭熱度，或是又想藉此非法募款。更有網友痛批：「災民需要的是物資，不要去炒作蹭熱度。」

▲AJ哥在直播中透漏要前往花蓮災區救災。（圖／讀者提供）

▲AJ哥在直播中透漏要前往花蓮災區救災。（圖／讀者提供）

網紅推手圤智雨更質疑：「A J哥你有空每天晚上開直播抱怨，還不如趕快去申請一張合法的公益團體資格。」並強調之前非法募得的捐款，款項記得要歸還。另對於AJ哥牽著妻子，表示要前往花蓮經過台東的舉動，圤智雨痛罵，「這根本去作秀的，他老婆穿裙子，怎麼可能去幫忙」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2地加油發票中大獎　全落1縣市
快訊／北捷逼座婦繳1.5萬罰金！　恢復自由
李多慧素顏化身鏟子超人！　臉沾泥喊：想多幫忙
快訊／叫外送中了200萬！　17張一次看
流感疫情提早！　衛福部長示警「10月一波高峰」
快訊／17名幸運兒中千萬發票！　完整清單曝光
快訊／大雷雨轟2縣市　持續1小時
趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」沒發現

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

快訊／高雄婦不明原因頂樓摔落人行道　送醫搶救不治

台中台8線機車撞水泥護欄　騎士喪命後座女擦挫傷送醫

4部怪手開挖！花蓮佛祖街夫妻失聯9天　兒悲：只求帶爸媽回家

陷侵吞善款爭議！AJ哥帶妻衝花蓮救災　圤智雨補刀：根本去作秀

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

台中黑幫尊鎮會搞假公安詐騙！機房藏透天厝爽開賓士　300人受害

開挖震撼畫面曝！一樓慘變地下室埋土裡　佛祖街遭泥沙吞沒

警政署年度打詐掃黑「4合1專案」　破931詐團扣12億贓款

花蓮18死頭七扯小林村！讚多虧傅夫妻「大事化小」　陳其邁回應了

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

快訊／北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

快訊／高雄婦不明原因頂樓摔落人行道　送醫搶救不治

台中台8線機車撞水泥護欄　騎士喪命後座女擦挫傷送醫

4部怪手開挖！花蓮佛祖街夫妻失聯9天　兒悲：只求帶爸媽回家

陷侵吞善款爭議！AJ哥帶妻衝花蓮救災　圤智雨補刀：根本去作秀

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

台中黑幫尊鎮會搞假公安詐騙！機房藏透天厝爽開賓士　300人受害

開挖震撼畫面曝！一樓慘變地下室埋土裡　佛祖街遭泥沙吞沒

警政署年度打詐掃黑「4合1專案」　破931詐團扣12億贓款

花蓮18死頭七扯小林村！讚多虧傅夫妻「大事化小」　陳其邁回應了

萬聖節星巴克推暗夜星冰樂　IKEA「一刀莓命」黑色甜點上陣

鵝坐湍急泥流中「叫到燒聲」他懊惱救不到　隔天獲救住新家

民進黨選對會盤點22縣市潛在人選　拍板徵召區「遺珠條款」開放報名

麥當勞全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光　菲6.9強震奪69命

星享道「雙城雙享」台中高雄1趟玩透透　劍湖山優惠4大連假適用

北京證監局：標普中國涉違規　未按規定訊息披露

台灣被點名！自視烏克蘭盟友　卻成「俄羅斯石腦油」全球最大買家

2地加油發票中大獎　全落在台北市

民眾黨9日辦聯合政府研討會　黃國昌：籲賴清德國慶談話前冷靜思考

女路邊撿流浪小貓回家　幾個月後「暴風長大」意外養到混血山貓

【首迎上班上學日】直擊公館圓環首上班日塞爆！　網曝「羅斯福路往台北」連機車都不動

社會熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！

越南妹「掐鳥」阻止恩客硬上　傳訊妹妹「快救我」後墜樓

捷運白髮婦曝堅持坐優先席理由　年輕人這句話惹怒她

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

北捷白髮阿嬤涉4竊盜　偷螃蟹夾稱「研究科學」

攜愛女直衝災區救援！吊車大王：戰到最後一兵一卒

災民「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手

花蓮18死頭七扯小林村！他竟讚縣長夫妻「大事化小」

虎媽虐死21歲女　疑伴屍5天滅證

快訊／高雄大樹濫墾案　前檢察官被羈押

更多熱門

相關新聞

花蓮夫妻失聯9天　兒悲：只求帶爸媽回家

花蓮夫妻失聯9天　兒悲：只求帶爸媽回家

花蓮縣光復鄉9月23日因堰塞湖潰壩而釀成重大洪災，至今仍有6人失聯。其中一對在佛祖街的夫妻林男、蔡女至今仍然下落不明，兒子林男悲痛表示，「這是作為一個兒子的希望，只求能夠順利找到爸媽，帶他們回家」，受訪時一度忍不住哽咽，直指「如果這邊挖不到，那樣(洪水)沖下去真的不知該往哪裡去找。」

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧被直擊「低調現身花蓮災區」　萬人淚謝！

李多慧被直擊「低調現身花蓮災區」　萬人淚謝！

李多慧真的現身花蓮救災

李多慧真的現身花蓮救災

常會談救災有感　賴清德舉例「大馬村長」要有志參選者做2基本功

常會談救災有感　賴清德舉例「大馬村長」要有志參選者做2基本功

關鍵字：

花蓮AJ哥圤智雨

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

可能有新颱風！　變天時間曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

更多

最夯影音

更多
趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面