陷侵吞善款爭議！AJ哥帶妻衝花蓮救災　圤智雨補刀：根本去作秀

▲爭議網紅AJ哥攜妻子前往花蓮，圤智雨痛批別去作秀蹭熱度。（圖／讀者提供）

記者陸運陞／新北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，目前統計已造成18人死亡，仍有6人失聯，各地民眾紛紛加入救援，先前身陷侵吞善款疑雲的「公益網紅」AJ哥，突然在直播中表示要前往災區救災，引發網友質疑，網紅推手圤智雨卻拿出AJ哥帶著妻子的截圖痛批：「強烈的懷疑他根本去做秀。」並補充去幫忙會穿裙子嗎？

「公益網紅」的 AJ哥日前在臉書上公開募款，遭台南市政府社會局發函，認定未經許可便以公益之名公開募款，已違反《公益勸募條例》屬於非法勸募，勒令立即停止一切勸募行為，並將不法善款退還原始捐贈人。若未在期限內改善、退還，將依規定處以4萬至20萬元罰鍰，情節重大者可連續處分。

▲AJ哥日前在臉書募款，遭台南市政府社會局發函認定為非法募款。（圖／讀者提供）

但有讀者爆料，AJ哥多次因「假公益、真斂財」引起爭議，近期又透漏要前往花蓮重災區，AJ哥直播時其妻還笑稱：「我們一起去挖土。」AJ哥還提起上次花蓮震災捐款，就有網友質疑，他此行是為了幫助災民，還是藉機炒作形象蹭熱度，或是又想藉此非法募款。更有網友痛批：「災民需要的是物資，不要去炒作蹭熱度。」

▲AJ哥在直播中透漏要前往花蓮災區救災。（圖／讀者提供）

網紅推手圤智雨更質疑：「A J哥你有空每天晚上開直播抱怨，還不如趕快去申請一張合法的公益團體資格。」並強調之前非法募得的捐款，款項記得要歸還。另對於AJ哥牽著妻子，表示要前往花蓮經過台東的舉動，圤智雨痛罵，「這根本去作秀的，他老婆穿裙子，怎麼可能去幫忙」。