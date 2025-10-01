國民黨遭批缺席花蓮救災　朱立倫：當鏟子超人不需展示黨派符號

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰堤遭泥漿洪水重創，週末連假各地民眾發揮愛心，變身「鏟子超人」協助復原，與此同時，國民黨主席選舉卻打得火熱，就連候選人之一的郝龍斌都表示，應該減少政見會場次，但卻無收到黨中央回應；同為受災戶的當地教師劉哲瑋也批，「這幾天完全沒有看到國民黨的人」。國民黨主席朱立倫今（1日）主持中常會時說，青年團直接去花蓮當志工，要求大家當鏟子超人， 不需要出名、不需要穿背心、不需要展示黨派符號。

朱立倫說，過去一周多，台灣最美麗風景就是大家都願意努力全力為花蓮救災，出錢出力，好多民眾願意當鏟子超人，直接到花蓮去，自己也要特別感謝本黨很多同志、青年團直接去花蓮當志工；他強調，要求大家當鏟子超人，不需要出名跟穿背心，不需要展示黨派符號，不分政黨大家都是志工，出錢出力為花蓮努力都是最值得佩服的，需要汗水不需要口水，需要團結不需要切割對立。

朱立倫指出，花蓮災情明顯看到，台灣在防災救災上有很多要檢討的地方，行政院長卓榮泰說要咎責，確實要反省跟檢討，但不能政治化搞對立，救災是各單位一起努力，現代救災是複合式管理，沒有分中央或地方，重要災害不會區分，中央、地方有需要加強，整個管理、法令上或災害準備救援機制，也要再整合、再檢討，有需要修法或重新調整的，國民黨會全力支持。

朱立倫強調，除了國民黨中央捐100萬以外，各地好朋友也都紛紛慷慨解囊，萬分感謝，花蓮縣長徐榛蔚受到很多委屈，不僅要救災，還要闢謠、面對口水攻擊，真的是完全不必要，救災還要分藍綠嗎？政治立場不同就要攻擊嗎？這對花蓮縣政府、縣長、同仁是不公平的，不管中央或地方救災人員我們都力挺，希望大家持續加油。