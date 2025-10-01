　
奈良美智親畫「奇異筆刺青」　收入全捐台灣花蓮

日本藝術家奈良美智宣布將把奇異筆刺青的收入全數捐出，用於花蓮賑災。（翻攝奈良美智X@michinara3）

▲日本藝術家奈良美智宣布將把奇異筆刺青的收入全數捐出，用於花蓮賑災。（圖／翻攝奈良美智X@michinara3）

圖文／鏡週刊

日本知名藝術家奈良美智，近日在社群平台宣布，將把「奇異筆刺青」活動的所有收入全數捐出，用於支援花蓮賑災。他特別強調，將優先幫助較難獲得外界資源的地區。

奈良美智在新北金瓜石舉辦的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」特展，於9月28日正式落幕。就在展期結束之際，花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖洪患造成嚴重災情，令他相當牽掛。他隨即在社群發文表示，將於10月4日與5日，在日本福島縣舉辦的「風とロック芋煮会」音樂節上，發起「奇異筆刺青」募款活動，現場將親自在參加者手臂上作畫。

活動收費標準為成人1000日圓（約新台幣204元）、孩童500日圓（約新台幣102元），所有所得將不扣除成本，完整捐給花蓮災區。奈良美智寫道：「我打算把捐款送到台灣花蓮。」

這項消息在日本與台灣網路間掀起熱烈迴響。日本網友紛紛留言「即使會消失，也是最珍貴的回憶」「能同時獲得插畫又做公益，太棒了」「不想洗掉手上的畫」。也有人表示，計畫把奈良美智的手繪帶去真正刺青，永遠保留這份特殊的紀念。

台灣網友則感動留言「真的一輩子會支持奈良美智」「台日友好，好感動」，但也有人呼籲善款不要交由花蓮縣政府處理，以確保能真正幫助受災居民。

此外，與奈良美智合作的「大鴻藝術 BIGART」也宣布，將捐出展覽周邊商品銷售的部分所得，共200萬元台幣，為花蓮災民盡一份心力。奈良美智與合作方的接連行動，讓不少人直呼「藝術不只是創作，更是責任與溫暖」。


控八炯去災區帶發電機拍片遭提告！　童仲彥還原過程嗆：法院見

控八炯去災區帶發電機拍片遭提告！　童仲彥還原過程嗆：法院見

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情，全台各地民眾湧入災區協助清淤，前台北市議員童仲彥則指控前往救災的網紅八炯，用救災手推車搬運發電機，還有多支手機在拍，直言災區需要這種人嗎？，「如果八炯想告他、放謠言，都沒關係，我們法院見」。對此，八炯今(1日)公布密錄器畫面表示，自己要對童仲彥提告加重毀謗、刑事附帶民事賠償，發電機是善心人士請他們帶來災區看哪戶需要，要是沒有密錄器，完全被這些人造謠到死。

韓YTR金針菇也去救災「給鏟子超人5提醒」

韓YTR金針菇也去救災「給鏟子超人5提醒」

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！

載滿救援裝備「刺青男騎車」奔花蓮！追焦照曝

載滿救援裝備「刺青男騎車」奔花蓮！追焦照曝

「台灣唯一炫富」卻不討人厭　網點名吊車大王！原因曝光

「台灣唯一炫富」卻不討人厭　網點名吊車大王！原因曝光

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

