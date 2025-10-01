奈良美智親畫「奇異筆刺青」　收入全捐台灣花蓮

▲日本藝術家奈良美智宣布將把奇異筆刺青的收入全數捐出，用於花蓮賑災。（圖／翻攝奈良美智X@michinara3）

圖文／鏡週刊

日本知名藝術家奈良美智，近日在社群平台宣布，將把「奇異筆刺青」活動的所有收入全數捐出，用於支援花蓮賑災。他特別強調，將優先幫助較難獲得外界資源的地區。

奈良美智在新北金瓜石舉辦的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」特展，於9月28日正式落幕。就在展期結束之際，花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖洪患造成嚴重災情，令他相當牽掛。他隨即在社群發文表示，將於10月4日與5日，在日本福島縣舉辦的「風とロック芋煮会」音樂節上，發起「奇異筆刺青」募款活動，現場將親自在參加者手臂上作畫。

活動收費標準為成人1000日圓（約新台幣204元）、孩童500日圓（約新台幣102元），所有所得將不扣除成本，完整捐給花蓮災區。奈良美智寫道：「我打算把捐款送到台灣花蓮。」

這項消息在日本與台灣網路間掀起熱烈迴響。日本網友紛紛留言「即使會消失，也是最珍貴的回憶」「能同時獲得插畫又做公益，太棒了」「不想洗掉手上的畫」。也有人表示，計畫把奈良美智的手繪帶去真正刺青，永遠保留這份特殊的紀念。

台灣網友則感動留言「真的一輩子會支持奈良美智」「台日友好，好感動」，但也有人呼籲善款不要交由花蓮縣政府處理，以確保能真正幫助受災居民。

此外，與奈良美智合作的「大鴻藝術 BIGART」也宣布，將捐出展覽周邊商品銷售的部分所得，共200萬元台幣，為花蓮災民盡一份心力。奈良美智與合作方的接連行動，讓不少人直呼「藝術不只是創作，更是責任與溫暖」。



