政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控八炯去災區帶發電機拍片遭提告！　童仲彥還原過程嗆：法院見

▲八炯（左）公布與童仲彥（右）爭吵密錄器畫面。（圖／翻攝自Threads／八炯）

▲八炯（左）公布與童仲彥（右）爭吵密錄器畫面。（圖／翻攝自Threads／八炯）

記者郭運興／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情，全台各地民眾湧入災區協助清淤，前台北市議員童仲彥則指控前往救災的網紅八炯，用救災手推車搬運發電機，還有多支手機在拍，直言災區需要這種人嗎？，「如果八炯想告他、放謠言，都沒關係，我們法院見」。對此，八炯今(1日)公布密錄器畫面表示，自己要對童仲彥提告加重毀謗、刑事附帶民事賠償，發電機是善心人士請他們帶來災區看哪戶需要，要是沒有密錄器，完全被這些人造謠到死。

童仲彥於節目《阿童之聲》分享自己日前前往花蓮救災的經歷，他表示，自己真的去做事的，不必拿自己在清的畫面給大家看，這一次去就是要像這一些臭嘴嗆聲。

童仲彥提到，當天現場很亂，自己走一走看到八炯正在清理，但旁邊團隊有幾個人？這裡一支手機在拍、旁邊也有人繼續在拍，這些人來幹嘛的？在整個災區沒有看到有一群人這樣的。

童仲彥指出，更誇張的，救災拿來推廢泥水的手推車，被用來裝八炯自己的發電機，在災區帶發電機去做什麼？能夠越輕鬆、越簡單進去就越好做事，結果帶一堆人還披了薄外套，是怕曬黑嗎？還用手機一直在拍。

童仲彥直言，自己當下真的覺得很突兀，所以從遠方觀察、蒐證，後來八炯馬上用側翼放消息，說他跟八炯吵架挑釁，但自己是跟他八炯說「加油，來比比看，身體上誰比較髒」。

童仲彥指出，後來有網友在他的抖音留言「八炯去姑姑家拍片還打燈光，還有導演，拍片拍了四十分鐘」，災區需要這種人嗎？用公家的物資推自己的發電機，太誇張了吧。

童仲彥呼籲，八炯稱有用3個角度攝影機跟拍他，但自己要問這樣跟拍，王義川會高興嗎？為什麼永遠這麼雙標，八炯跟拍自己不會計較什麼肖像權，但請把跟拍的東西公布出來，不要這幾天想破頭要怎麼剪接，自己就是很認真的在工作。

童仲彥強調，自己所蒐證八炯的東西，「如果八炯想告他、放謠言，都沒關係，我們法院見」。

八炯稍早則在Threads上公布密錄器影片表示，自己要對童仲彥、王鴻薇提告加重毀謗、刑事附帶民事賠償，當天他們清完農會，要回車站，花商主任帶他們過來找災民聊天，然後被造謠帶發電機架燈拍片？搞劇組？發電機是台北善心人士請他們帶來災區看哪戶需要，而且在農會自己已經捐了三台洗車機水槍。

八炯強調，人都來了，當面沒有問回去造謠？自己根本就搞不清楚什麼狀況，童仲彥一來就罵我弟，要是沒有密錄器，完全被這些人造謠到死。

在 Threads 查看
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

韓YTR金針菇也去救災「給鏟子超人5提醒」

花蓮馬太鞍溪洪災重創光復鄉，不少熱心民眾紛紛前往災區當志工，也有許多名人投入花蓮光復鄉的救災行動，擁有百萬訂閱的韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」也前往花蓮救災，分享自己的實地經驗，詳細整理出5點攻略，空氣全都是沙塵，要戴好口罩，現場的泥巴比想像中還要難挖，而且又重。

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！

載滿救援裝備「刺青男騎車」奔花蓮！追焦照曝

「台灣唯一炫富」卻不討人厭　網點名吊車大王！原因曝光

花蓮民宿被討住宿、休息　老闆嘆：真的難過

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

