韓YTR金針菇回台　奔花蓮救災「給鏟子超人5提醒」：先保護好自己

▲金針菇也去幫忙救災。（圖，下同／翻攝自金針菇IG）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪洪災重創光復鄉，不少熱心民眾紛紛前往災區當志工，也有許多名人投入花蓮光復鄉的救災行動，擁有百萬訂閱的韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」也前往花蓮救災，分享自己的實地經驗，詳細整理出5點攻略，空氣全都是沙塵，要戴好口罩，現場的泥巴比想像中還要難挖，而且又重。

金針菇表示，抵達光復車站後，可前往排隊等候志工分配，被安排分組後由卡車載去支援區域。她提醒現場沙塵非常嚴重，建議不要佩戴隱形眼鏡，務必戴上口罩與護目鏡，「護目鏡我是現場拿的。」

抵達被分派的區域，需自行尋找需幫忙的屋子，金針菇坦言，出發前還很擔心自己幫不上忙，到了現場才發現，仍有許多房子待清理，「其實還有很多需要支援的，特別是巷子裡的房子。」

金針菇透露，現場有許多工具可以拿，建議大家自備毛巾，因為挖泥巴的時候會噴到臉上和身體，多補充水和電解質，「志工們還會一起分檸檬糖，記得定時休息，太熱食慾都不大」。

金針菇特別提醒，泥巴裡藏有許多玻璃碎片，切勿徒手挖，且泥巴濕重難清，需格外小心；任務結束後回到花蓮站，建議盡快更換衣物，使用濕紙巾簡易清潔，「用眼藥水洗眼睛、擤鼻涕會發現都有黑黑的沙子」。最後，金針菇呼籲「救災很重要，但更要先保護好自己」，看到台灣人團結出力的模樣，令她很感動，「花蓮加油！」

事實上，金針菇8月底宣布，前往美國展開新挑戰，特別放下繁忙行程，空出一個月的時間，決定專心學習。如今一個月的時間過去，金針菇回台灣後的第一篇貼文，就是去花蓮救災，許多網友感動直呼「從美國回來就去協助花蓮清土，感謝」、「菇菇低調幫忙真的很讚」、「菇菇人美心也美」。