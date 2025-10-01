蔣萬安稱「交通順暢」車潮卻一路塞到新店　綠：別再「蔣幹話」

▲台北市長蔣萬安、副市長李四川視察公館圓環改建。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

公館圓環拆除工程周一完成，昨日迎來首個上班日，雖台北市長蔣萬安稱「交通順暢」，卻出現塞爆的情況，上班車潮一路塞到新店，不少搭稱公車的通勤族、機車族都表示，施工完比施工期間更塞，通勤時間大幅增加。對此，民進黨今（1日）批評，輝達搞不定、塞車惹民怨，不聽專家勸阻、不顧市民反對，硬要拆除公館圓環並填平公車專用地下道。除了不斷等紅燈、紅燈等不完外，更在副市長李四川面前發生機車擦撞意外，蔣萬安只會「市政膨風」？

昨日是台北市公館圓環拆除後首個上班日，市府如臨大敵，上午8時多上班尖峰時段，福和橋往基隆路方向車流量大，汽車因需先行分道，橋上一度回堵嚴重，遭用路人罵爆。蔣萬安受訪時坦言，剛啟用的這段時間，用路人可能需要時間去熟悉路型。根據過往經驗，大約需要2週的時間調整跟適應，才會讓車流恢復到施工前的情形。

民進黨表示，今年6月，蔣萬安在議會接受質詢時，表示國際大廠輝達（NVIDIA）台灣總部要落腳的地點，就是北市科、北投士林科技園區T17、T18用地，更強調市府已啟動各項建設全面迎接。結果如今MOU到期了，卻遲遲沒有更新的進度，台北市政府這樣的效率和執行力，真的留得住輝達嗎？

民進黨指出，蔣萬安為了展現自以為的魄力，不聽專家勸阻、不顧市民反對，硬要拆除公館圓環並填平公車專用地下道。如今圓環拆除後恢復通行，昨天第一個上班日，蔣萬安一早七點搶著視察，直呼「交通還算順暢」，隨即上班尖峰時間就大塞車、更在副市長李四川面前發生機車擦撞意外。

民進黨也提到，縱使台北市政府連夜趕工，重新劃設標線、調整號誌，今天一早，還是有網友批評「正交路口比圓環更亂」、「第二天猶如返鄉車潮」。到底拆了圓環後，除了不斷等紅燈、紅燈等不完外，交通改善在哪裡？

民進黨呼籲，奉勸蔣萬安，市政固然要優先，但同樣重要的是，別再「蔣不聽」、「蔣幹話」了，如果「膨風式市政」留不住輝達、也解決不了塞車，台北市民只會更加失望。