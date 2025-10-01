花蓮18死頭七扯小林村！讚多虧傅夫妻「大事化小」　陳其邁回應了

記者賴文萱／高雄報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流而淪為重災區，截至目前已經釀成18人死亡。死者家屬昨日舉行頭七公祭，由縣長徐榛蔚擔任主祭，未料玄門總會人員竟脫口說出「幸有傅立委，他的功德才有大事化小事，假如像這個小林村，那就後果不堪設想，都是縣長的慈悲」，對此，高雄市長陳其邁今回應，在過去經歷災害傷痛的受難家屬傷口上撒鹽，大可不必。

徐榛蔚昨日帶領縣府人員前往聯合公祭現場擔任主祭，除了向家屬擁抱慰問，並上香鞠躬致意，全程神情肅穆、凝重，一度紅了眼眶，忍不住啜泣。

不過，中華玄門總會谷關大道院董事長林茂博昨日對著徐榛蔚脫口，「幸有傅立委，他的願力，他的功德，才有大事化小事，如果，假如像這個小林村，那就後果不堪設想，都是縣長的慈悲。」就是這一番話在網路瘋傳，遭到輿論撻伐是在消費小林村681名罹難者。

▲花蓮罹難者頭七，舉行聯合公祭。

對此，陳其邁今日回應，「每一個災害都是不幸，尤其有人員的傷亡，我們真的很遺憾，也不希望說大家拿不同的災害，不同的原因來做類比，在過去經歷災害傷痛的受難家屬傷口撒鹽，我覺得大可不必。」

▲陳其邁對於花蓮法會扯小林村發言，認為在受難家屬傷口撒鹽，大可不必。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，花蓮正在不斷的在救災，然後重建。重建之路是漫漫長路，需要社會各界持續關心，高雄市政府包括環保局、工務局、水利局，昨天有派了好幾十部的車輛還有人員，持續投入整個救災重建的工作。

他也希望不分朝野，不分藍綠或者是縣市，希望花蓮的人民能夠趕快重建家園，趕快恢復正常生活，這個是大家共同的期待。「雖然高雄離花蓮也非常的遠，但是我們的心還是跟花蓮在一起，如果有任何需要高雄市政府能夠幫的上忙的地方，我們全力以赴。」

▼徐榛蔚上香時忍不住啜泣。