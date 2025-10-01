　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮18死頭七扯小林村！讚多虧傅夫妻「大事化小」　陳其邁回應了

記者賴文萱／高雄報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流而淪為重災區，截至目前已經釀成18人死亡。死者家屬昨日舉行頭七公祭，由縣長徐榛蔚擔任主祭，未料玄門總會人員竟脫口說出「幸有傅立委，他的功德才有大事化小事，假如像這個小林村，那就後果不堪設想，都是縣長的慈悲」，對此，高雄市長陳其邁今回應，在過去經歷災害傷痛的受難家屬傷口上撒鹽，大可不必。

徐榛蔚昨日帶領縣府人員前往聯合公祭現場擔任主祭，除了向家屬擁抱慰問，並上香鞠躬致意，全程神情肅穆、凝重，一度紅了眼眶，忍不住啜泣。

不過，中華玄門總會谷關大道院董事長林茂博昨日對著徐榛蔚脫口，「幸有傅立委，他的願力，他的功德，才有大事化小事，如果，假如像這個小林村，那就後果不堪設想，都是縣長的慈悲。」就是這一番話在網路瘋傳，遭到輿論撻伐是在消費小林村681名罹難者。

▲▼花蓮光復洪災18死，聯合公祭現場，家屬怒視縣府人員。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼花蓮光復洪災18死，聯合公祭現場，家屬怒視縣府人員。（圖／記者陳以昇攝）

▲花蓮罹難者頭七，舉行聯合公祭。

對此，陳其邁今日回應，「每一個災害都是不幸，尤其有人員的傷亡，我們真的很遺憾，也不希望說大家拿不同的災害，不同的原因來做類比，在過去經歷災害傷痛的受難家屬傷口撒鹽，我覺得大可不必。」

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁對於花蓮法會扯小林村發言，認為在受難家屬傷口撒鹽，大可不必。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，花蓮正在不斷的在救災，然後重建。重建之路是漫漫長路，需要社會各界持續關心，高雄市政府包括環保局、工務局、水利局，昨天有派了好幾十部的車輛還有人員，持續投入整個救災重建的工作。

他也希望不分朝野，不分藍綠或者是縣市，希望花蓮的人民能夠趕快重建家園，趕快恢復正常生活，這個是大家共同的期待。「雖然高雄離花蓮也非常的遠，但是我們的心還是跟花蓮在一起，如果有任何需要高雄市政府能夠幫的上忙的地方，我們全力以赴。」

▼徐榛蔚上香時忍不住啜泣。

▲▼花蓮光復洪災18死，聯合公祭現場，家屬怒視縣府人員。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼花蓮光復洪災18死，聯合公祭現場，家屬怒視縣府人員。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼花蓮光復洪災18死，聯合公祭現場，家屬怒視縣府人員。（圖／記者陳以昇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開挖震撼畫面曝！一樓慘變地下室　佛祖街遭泥沙吞沒
快訊／145萬人注意！　0056配息開獎
「100張股票」全變壁紙！　不敗教主苦笑：我一樣會賠錢
花蓮18死扯小林村！他讚縣長夫妻「大事化小」　陳其邁回應了
特斯拉爆大量　台灣新車銷量出爐
商辦大樓女廁360全景偷拍！　10名OL慘入鏡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開挖震撼畫面曝！一樓慘變地下室埋土裡　佛祖街遭泥沙吞沒

警政署年度打詐掃黑「4合1專案」　破931詐團扣12億贓款

花蓮18死頭七扯小林村！讚多虧傅夫妻「大事化小」　陳其邁回應了

男闖鹿港公墓砸百年古董！香爐花盆碎滿地　里長怒：會有現世報

傳雇狗仔跟監立委　青年監督聯盟告發凱斯國際負責人、謝幸恩

和女兒吵架！放火燒機車+自小客「家差點沒了」　莽父下場曝

北捷白髮阿嬤慘了！涉4竊盜判拘役55天　偷螃蟹夾稱「研究科學」

變態男潛商辦大樓女廁偷拍！360全景狂攝...10名OL慘成獵物入鏡

捷運白髮婦堅持坐優先席理由曝　年輕人嗆「憑什麼讓妳」惹怒她

潰壩後河床地勢變高！2村89戶不適合居住　徐臻蔚盼遷村

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

開挖震撼畫面曝！一樓慘變地下室埋土裡　佛祖街遭泥沙吞沒

警政署年度打詐掃黑「4合1專案」　破931詐團扣12億贓款

花蓮18死頭七扯小林村！讚多虧傅夫妻「大事化小」　陳其邁回應了

男闖鹿港公墓砸百年古董！香爐花盆碎滿地　里長怒：會有現世報

傳雇狗仔跟監立委　青年監督聯盟告發凱斯國際負責人、謝幸恩

和女兒吵架！放火燒機車+自小客「家差點沒了」　莽父下場曝

北捷白髮阿嬤慘了！涉4竊盜判拘役55天　偷螃蟹夾稱「研究科學」

變態男潛商辦大樓女廁偷拍！360全景狂攝...10名OL慘成獵物入鏡

捷運白髮婦堅持坐優先席理由曝　年輕人嗆「憑什麼讓妳」惹怒她

潰壩後河床地勢變高！2村89戶不適合居住　徐臻蔚盼遷村

鴻海獲外資調高目標價至270元　看好強勁AI伺服器出貨成長

明星愛店「麻神麻辣火鍋」12/31熄燈　果凍鴨血成絕響

海裕芬兩個月接不到工作想接家庭代工　喉嚨卡東西緊急內視鏡

女網紅直播5小時不敢上廁所　憋到「感染尿血」急就醫

超過10萬人次！賴清德感謝「鏟子超人」　「台灣不分黨派團結一起」

「鏟子超人」傳發燒腹瀉　衛福部長喊話別逞強：現場多為2類患者

台中女房仲狂吃體重飆破110公斤！求診就醫半年甩油27公斤

快訊／145萬人注意！0056續配0.866元　年化分配率9.4%

串流收視週榜／《暴風圈》4神劇霸榜！愛情短劇《盛夏芬德拉》爆紅

民眾黨公告首波議員提名　北市4選區各提1人、竹市東區2人香山1人

【大家快學起來】鏟子超人示範「鏟土戰技」保護腰椎！

社會熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

越南妹「掐鳥」阻止恩客硬上　傳訊妹妹「快救我」後墜樓

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

捷運白髮婦曝堅持坐優先席理由　年輕人這句話惹怒她

北捷白髮阿嬤涉4竊盜　偷螃蟹夾稱「研究科學」

攜愛女直衝災區救援！吊車大王：戰到最後一兵一卒

災民「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手

虎媽虐死21歲女　疑伴屍5天滅證

快訊／高雄大樹濫墾案　前檢察官被羈押

鏟子超人首日上工被割出4cm傷口

更多熱門

相關新聞

藍遭批缺席花蓮救災　朱：不需展示黨派符號

藍遭批缺席花蓮救災　朱：不需展示黨派符號

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰堤遭泥漿洪水重創，週末連假各地民眾發揮愛心，變身「鏟子超人」協助復原，與此同時，國民黨主席選舉卻打得火熱，就連候選人之一的郝龍斌都表示，應該減少政見會場次，但卻無收到黨中央回應；同為受災戶的當地教師劉哲瑋也批，「這幾天完全沒有看到國民黨的人」。國民黨主席朱立倫今（1日）主持中常會時說，青年團都直接去花蓮當志工，要求大家當鏟子超人，不需要出名跟穿背心，不需要展示黨派符號。

奈良美智親畫收入全捐台灣花蓮

奈良美智親畫收入全捐台灣花蓮

控八炯去災區帶發電機拍片遭提告！　童仲彥還原過程嗆：法院見

控八炯去災區帶發電機拍片遭提告！　童仲彥還原過程嗆：法院見

韓YTR金針菇也去救災「給鏟子超人5提醒」

韓YTR金針菇也去救災「給鏟子超人5提醒」

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！

關鍵字：

花蓮洪災罹難者公祭徐榛蔚

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

可能有新颱風！　變天時間曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面