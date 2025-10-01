時隔近7年！美國政府正式關門停擺　影響一次看

▲美國政府在當地10月1日凌晨0時1分正式關門。圖為美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國政府在當地10月1日凌晨0時1分正式關門，因為參議院9月30日未能通過延長撥款的預算案表決。這是美國政府將近7年以來首次停擺，數十萬聯邦雇員將被迫放無薪假，CNN指出，國會大廈內無人知道接下來將會發生什麼事。

共和與民主兩黨針對歐巴馬健保補貼延長方案僵持不下，演變成自2019年以來的首次政府關門。共和黨堅持民主黨應同意延長現行資金撥款七周，民主黨則要求在任何撥款法案中納入重大讓步條件，雙方各不相讓。參議員9月30日晚間離開國會時，對於政府停擺會持續多久感到深切的不確定。

參議院預計將於當地1日重新表決共和黨提出的七周臨時撥款案，但多名民主黨人已經公開宣稱不會讓步。共和黨參議員霍利（Josh Hawley）直言，政府關門對勞工階層來說傷害極大，「我不知道這將如何結束，他們不知道這將如何結束，這是在要求數百萬人付出極高代價。」

如今參議院少數黨民主黨領袖舒默面臨龐大壓力，必須阻止更多民主黨議員屈服於共和黨的施壓。在9月30日最終表決之前，內華達州民主黨籍參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）與緬因州參議員金恩（Angus King）改變立場，轉而支持共和黨的法案。

政府停擺造成的衝擊

美國政府機關必須關閉包括科研、客服在內的「非必要」辦公室，大批員工將被迫無薪放假。航空公司警告，航班運作恐受拖延，勞工部則表示，將無法發布每月失業報告。小企業管理局也將停止放款，環保署則暫停部分污染清理計畫。

軍人與邊境人員等必要崗位仍需繼續工作，但在國會僵局未解前，將暫時拿不到薪水。

兩黨分歧難解 醫療補助成癥結

這次的爭議焦點在醫療補助。民主黨要求將《平價醫療法》補助延長納入預算案，避免年底到期後2400萬名美國人健保費暴增，尤其對佛州、德州等州份影響最為嚴重；共和黨則主張醫療議題應與預算分開處理。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）痛批法案「完全無助於解決美國最大的醫療危機」，呼籲投下反對票。共和黨領袖圖恩（John Thune）則指控民主黨「挾持預算」，以滿足基層選民，為2026年期中選舉佈局。

觀光景點恐暫時關閉

CNN指出，預計前往國家公園的旅客可能受到影響。相關單位表示，若政府關門，大多數國家公園將會關閉，包括美國最受歡迎三大國家公園之一的大峽谷（Grand Canyon）。這次政府關門可能衝擊全美433個國家公園，遊客可能會發現景點未開門，或是可進入國家公園，但無任何遊客服務。

另外，美國自由女神像（the Statue of Liberty）隸屬於國家公園，也可能在政府關門期間暫時關門。營運單位公園管理局（NPS）並未說明自由女神像是否會關閉，但提醒遊客在到訪之前應該先在網站確認最新資訊。

管理21間博物館和國家動物園的史密森尼學會（Smithsonian Institution）說明，旗下設施會至少開放至10月6日。但在這之後若政府持續關門，可能受到影響。

美國政治僵局常態化

美國上一次政府停擺發生在川普第一任期（2018至2019年），長達35天，是歷來最久的一次，並造成美國經濟損失30億美元（約新台幣984億元）。

美國自1981年以來已歷經15次政府關門，大多僅持續一兩天，但隨著兩黨對立加深，這場僵局恐難在短時間內化解。