國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

65%美國人不挺政府關門　大峽谷、自由女神恐暫停開放

▲▼ 圖為美國華盛頓特區景點華盛頓紀念碑（Washington Monument）。（圖／路透）

▲圖為美國華盛頓特區景點華盛頓紀念碑（Washington Monument）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國政府預計在當地時間10月1日凌晨0時1分（台灣時間10月1日中午12時）正式關門，除了航班將受到影響，部分知名觀光景點也可能暫時關閉，包括大峽谷及自由女神像。根據紐約時報與錫耶納9月30日的最新民調數據，將近三分之二的美國人反對政府關門。

紐約郵報引述這份民調結果指出，有65%登記選民認為「即使民主黨的要求沒有得到滿足，他們也不應關閉政府」，就連在登記的民主黨人之中，也有43%人反對讓政府關門。這份民調在9月22日至27日針對1313名登記選民進行調查。

航班受衝擊　恐延誤或取消

CNN報導，美國政府停擺將對美國境內旅遊以及來自海外的觀光客產生影響，包括機場更多的排隊人潮、行程被打亂等。機場航班將持續進行起降，但可能出現航班延誤或取消的狀況。雖然航管人員與機場安檢員被視為必要人力，必須繼續上班，但將在無薪狀態下工作，恐引發人力短缺問題。

鐵路方面，美鐵（Amtrak）已經說明列車會持續營運，不必擔心停駛的狀況。

觀光景點恐暫時關閉

CNN指出，預計前往國家公園的旅客可能受到影響。相關單位表示，若政府關門，大多數國家公園將會關閉，包括美國最受歡迎三大國家公園之一的大峽谷（Grand Canyon）。這次政府關門可能衝擊全美433個國家公園，遊客可能會發現景點未開門，或是可進入國家公園，但無任何遊客服務。

另外，美國自由女神像（the Statue of Liberty）隸屬於國家公園，也可能在政府關門期間暫時關門。營運單位公園管理局（NPS）並未說明自由女神像是否會關閉，但提醒遊客在到訪之前應該先在網站確認最新資訊。

管理21間博物館和國家動物園的史密森尼學會（Smithsonian Institution）說明，旗下設施會至少開放至10月6日。但在這之後若政府持續關門，可能受到影響。

護照與簽證

美國國務院表示，國內外領事服務會持續進行，包括護照、簽證，世界各地的大使館、領事館不受政府關門影響。

