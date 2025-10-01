印太若爆發衝突　美軍國防規劃：30天須動員5萬後備海軍

▲圖為美軍飛彈驅逐艦米利厄斯號。（圖／翻攝自USNavy）

記者詹雅婷／綜合報導

美國中西部14個海軍後備中心指揮官與高階士官25日在伊利諾州「大湖海軍基地」（Naval Station Great Lakes）舉行會議，聚焦戰備與動員議題。會中簡報直接點出當前印太局勢的急迫性與嚴峻性，海軍中校羅斯洛克說明，國防戰略規劃已不再停留於假設情境，若印太爆發衝突，須在30天內動員5萬名後備海軍。

根據美國國防部新聞網站DVIDS新聞稿，這場會議並非例行公事，而是一次旨在加速動員的召集，確保後備部隊在國家需要時能隨時待命。海軍後備司令部大湖區指揮官蔡斯（Kerri Chase）在會議上提到，指揮官職責就是做困難決定、進行艱難對話，「我們的任務明確無誤——當國家召喚時，確保水兵做好動員準備」。

海軍中校羅斯洛克（Elliot Rothrock）透過未涉密簡報發出警訊，直指印太地區是全球經濟心臟，美國人日常使用的產品幾乎都仰賴這片海域的自由開放，印太區域掌握全球60%人口、5個核武強權，承載全球貿易命脈，但隨著中國大陸加速軍事擴張且對台企圖日益明顯，該區域的穩定岌岌可危。

羅斯洛克說，美國國防部戰略規劃官員已經不再只是談假設情境，一旦局勢有需要，必須在30天內動員5萬名後備海軍。投影片顯示，基於美國對日本、南韓與關島的安全承諾，若中國大陸採取行動，這些地方都可能爆發衝突。

羅斯洛克所言讓人想起美軍前印太司令戴維森（Philip Davidson）2021年曾說過的話，也就是中國大陸可能在2027年以前對台灣採取行動，這項預測也被稱為「戴維森窗口」（Davidson window）。

海軍後備司令部總士官長萊恩斯（Robert W. Lyons）指出，戴維森窗口正在收窄，國家所能容許的誤差空間也隨之縮小。