家中母貓懷孕　變態女老師把「4隻生病小貓」帶到教室活餵蟒蛇

美國德州當地高中傳出一名女老師把4隻生病小貓帶到教室，並且把其中一隻拿去餵食蟒蛇，殘忍行為讓學生感到不捨，希望能把剩餘的3隻小貓帶回家收養並且通報父母。目前女老師已遭到投訴並且道歉。

事件9月3日發生在德州阿爾沃德(Alvord)當地一間高中，一名動物科學女老師被投訴，她把家中懷孕寵物貓生下的4隻病弱小貓帶到教室中，活餵給一條蟒蛇吃掉。

學生家長表示，當天女兒突然詢問能不能把3隻小貓帶回家，她才知道事件，雖然女兒花了很多心力照顧，3隻小貓仍然夭折，後來把事件通報當地善待動物組織PETA進行調查。

PETA調查發現，女老師的確帶了4隻活貓計畫餵食蟒蛇，不過並沒有當著學生的面進行，而是事後把事情轉述給學生，當有學生為小貓感到不捨，提出把剩餘小貓帶回家的要求時，她還嘲笑對方，「你沒辦法拯救所有的貓」，暗示以後會繼續帶小貓餵蛇，令學生心靈受到創傷。

學區負責人布朗(Randy Brown)對外證實事件，強調涉案的女老師是一名經驗豐富的教育工作者和動物愛好者，她已經針對事件向學生道歉，並且已把教室中所有的蛇移除，目前案件已進入行政處理階段。PETA則要求當局對事件進行刑事調查。