政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拆公館圓環D2福和橋機車族塞爆　李四川談優化：會把號誌改善

▲公館圓環拆除後第二個上班日，副市長李四川視察。（圖／記者林敬旻攝）

▲公館圓環拆除後第二個上班日，副市長李四川視察。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

公館圓環改建為「正交路型」9月29日上路，昨日為連假後第一個上班日，台北市長蔣萬安到場視察時稱「車流順暢」，但實際上周邊路段卻陷入嚴重壅塞，引發大量通勤族抱怨。今（1日）情況則略有改善。台北市副市長李四川一早七點視察時指出，同仁從市府搭公車到文山區，大概塞了大概二十分鐘，下午會再去做優化，把號誌做改善，今天的狀況確實好轉許多，興隆路後段也沒有再塞車。

昨日是完工後的首個工作天，無論上、下班都塞爆，民眾抱怨連連。經過1天的檢討調整，今天（原公館圓環路口至少派出10名警員、義交指揮交通，但雖然羅斯福路往北方向車陣變短，但福和橋仍塞到新北端。

公館圓環原址是基隆路、羅斯福路的交叉路口，更是連通台北市及新北市的樞紐，昨天是圓環拆除後第1天，不少民眾抱怨上班時間福和橋根本塞爆成了停車場，而羅斯福路往北的方向，也因公車車流無法消化，回堵到興隆路口，讓民眾苦不堪言。

▲公館圓環拆除後第二個上班日，湧入大量通勤車潮。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼公館圓環拆除後第二個上班日，湧入大量通勤車潮。（圖／記者林敬旻攝）

▲公館圓環拆除後第二個上班日，湧入大量通勤車潮。（圖／記者林敬旻攝）

李四川及北市交通局長謝銘鴻一早前往視察，羅斯福路往北方向回堵的車流明顯沒有昨天這麼長，但仍塞了約1個路口，仍比圓環拆除前多了不少；而福和橋下橋的車輛依然塞爆，李四川對此表示，橋中間確實小塞，但一個綠燈即可消掉車流，跟拆公館圓環前其實狀況差不多。

李四川也指出，昨天基隆路東往西，真正有點塞，有同仁從市府搭公車到文山區，大概塞了大概二十分鐘，下午會再去做優化，號誌做改善。針對羅斯福路四段113巷及119巷，車輛是否能直接右轉基隆路？李四川則說，市府原本規劃讓車輛行駛芳蘭路轉臥龍街，接回基隆路，但看起來用路人還是比較習慣直接走基隆路，看看這幾天適應的狀況再調整。

記者詢問，橫越基隆路的「二段式行人號誌」因秒數過短，行人無法順利穿越馬路，造成人車爭道險象？謝銘鴻回應，考慮再把行人專用區往後移，其實先前已經移過一次了，接下來還會研擬是否再往後調，旁邊有一個行人號誌的燈，可能也能向後移，拓寬車道空間。

直擊／拆公館圓環第二個上班日　機車族嗆「蔣不聽」

直擊／拆公館圓環第二個上班日　機車族嗆「蔣不聽」

昨日是台北市公館圓環拆除後首個上班日，市府如臨大敵，上午8時多上班尖峰時段，福和橋往基隆路方向車流量大，汽車因需先行分道，橋上一度回堵嚴重，遭用路人罵爆。《ETtoday新聞雲》記者今（1日）上午七時至九時觀察發現，與昨日相比之下車流順暢許多，但橫越基隆路的「二段式行人號誌」因秒數過短，行人無法順利穿越馬路，造成人車爭道險象；也有機車族因堵塞時間過長，不滿用手機製作跑馬燈「蔣不聽」，向路邊駐點觀察車流的市府人員抗議。

