政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠批公館塞車、輝達無進度「蔣幹話」　北市府酸：先清黨內共諜

▲▼ 公費流感及新冠疫苗開打記者會,蔣萬安 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安堅持拆除公館圓環，昨天迎來首個上班日塞爆，引發民怨，至於原本預計落腳於士林北投科技園區的輝達（NVIDIA）台灣總部也遲遲沒有最新進度，民進黨今（1日）諷刺，別再「蔣不聽」「蔣幹話」了，若「膨風式市政」留不住輝達、也解決不了塞車，市民只會更加失望；北市府晚間回擊，民進黨應先清理黨內共諜，以防國安「漏風」。

民進黨狠酸，蔣萬安為展現自以為魄力，不聽專家勸阻、不顧市民反對，硬要拆除公館圓環，並填平公車專用地下道，如今圓環拆除後恢復通行，昨天第一個上班日，蔣萬安一早搶著視察還稱「交通還算順暢」，隨即上班尖峰時間就大塞車，更在台北市副市長李四川面前發生了機車擦撞意外。此外，輝達如今MOU（合作意向書）到期，卻遲遲沒有更新的進度，台北市政府這樣的效率和執行力，真的留得住輝達嗎？批蔣萬安別再「蔣不聽」、「蔣幹話」了，如果「膨風式市政」留不住輝達、也解決不了塞車，市民只會更加失望。

北市府副發言人葉向媛回嗆，身為中央執政黨的民進黨該先儘速清理黨內共諜、以防國安情報「漏風」，也該找出發文支持戒嚴的小編，別讓他再「放風」。

葉向媛說，關於輝達總部選址議題，市府已多次公開明確說明兩種方案：新光人壽依合約蓋完再移轉給輝達，或者新壽與北市府解約、市府再設定地上權給輝達，請問哪裡有問題？

葉向媛表示，關於圓環拆除議題，市府不只在17天內超前完工、將施工黑暗期降低，也推出六大因應方案、今日上午尖峰時刻已可見改善，市府會持續努力。

關鍵字：

台北市長蔣萬安民進黨公館圓環輝達

