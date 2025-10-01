　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化名店阿三肉圓漲價「1顆60」老饕照吃力挺　阿璋不跟進

▲彰化阿三肉圓今起調漲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化阿三肉圓今起調漲。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

又有肉圓名店將漲價！繼阿泉爌肉飯宣布微調價格後，彰化市另一排隊名店「阿三肉圓」也於今日（10月1日）正式調漲售價，一般肉圓從55元漲到60元，頂級的干貝肉圓更從110元漲至120元，引發消費者熱烈討論。面對同業紛紛價潮，同為排隊名店的阿璋肉圓則表態「暫不跟進」。

▲彰化阿三肉圓今起調漲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化阿三肉圓今起調漲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

位於彰化市三民路上的阿三肉圓，今日在官方管道發布漲價公告，宣布即日起調整價格。一般肉圓從每顆55元調漲為60元，而使用干貝等高級食材的干貝肉圓則從110元漲至120元。同時，湯品也同步調整為60元，真空冷凍系列商品在官網宅配及超商通路也同步更新售價。

業者張耀仁無奈的表示，前年豬肉價格90至100元、去年至今漲到1斤120至130元，一般民眾買的豬肉價格恐要150元以上，香菇、干貝及香料等等原物料漲幅30%，要維持品質只能微調價格。

▲彰化阿三肉圓今起調漲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化阿三肉圓今起調漲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這已是阿三肉圓近年的第四度調價，從2017年的40元、2021年45元、2023年4月漲至55元，到如今一舉突破60元大關，店家在公告中特別感謝顧客長期支持，強調會持續堅持「手工現做、傳承古早味」，把最道地的彰化滋味呈現給大家。

今天上午有不少忠實顧客力挺店家「多5元能讓好吃的肉圓延續下去還是很值得」、「漲5元還好，會繼續支持」。也有從鹿港到場的饕客，支持者認為，在萬物皆漲的時代，店家為了維持品質適度調整價格是可以理解的。

就在阿三肉圓宣布漲價的同時，同為彰化肉圓知名品牌的阿璋肉圓老闆施明裕則明確表示「暫不跟進」，目前仍維持每顆55元的價格。

09/30 全台詐欺最新數據

424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復
鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝

排隊名店「阿泉爌肉飯」佛心調價...老饕力挺

排隊名店「阿泉爌肉飯」佛心調價...老饕力挺

豬價連翻漲，連彰化人氣老店也難擋成本壓力！創立80餘年的排隊名店「阿泉爌肉飯」正式公告，自10月1日起調整部分產品售價，招牌爌肉飯與便當將調漲5元。不過令人意外的是，老顧客得知消息後不僅沒有抱怨，反而紛紛表態力挺「該漲就漲，我們繼續支持！」

國1彰化段3車連環撞翻覆　釀3傷一度全線封閉搶救

國1彰化段3車連環撞翻覆　釀3傷一度全線封閉搶救

三金得主盧廣仲到彰化演出最想吃這道小吃

三金得主盧廣仲到彰化演出最想吃這道小吃

萬波10/1漲價！9款飲品貴5元

萬波10/1漲價！9款飲品貴5元

做災戶和鏟子超人後盾！彰化出動3車5人挺進災區

做災戶和鏟子超人後盾！彰化出動3車5人挺進災區

彰化阿三肉圓阿璋肉圓漲價豬肉

