真的只漲5元！排隊名店「阿泉爌肉飯」佛心調價...老饕力挺

記者唐詠絮／彰化報導

豬價連翻漲，連彰化人氣老店也難擋成本壓力！創立80餘年的排隊名店「阿泉爌肉飯」正式公告，自10月1日起調整部分產品售價，招牌爌肉飯與便當將調漲5元。不過令人意外的是，老顧客得知消息後不僅沒有抱怨，反而紛紛表態力挺「該漲就漲，我們繼續支持！」

▲彰化市排隊名店阿泉爌肉飯調漲5元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於彰化市成功路的阿泉爌肉飯，是當地知名的早餐與午餐熱點，幾乎日日可見排隊人潮。業者謝泊宏表示，農曆春節前、中元節及氣候影響下，今年漲幅大約3成、豬價已經漲3波，連帶影響到民生物資及原物料，自今10月1日正式調整價格，今僅爌肉微調漲5元。

▲彰化市排隊名店阿泉爌肉飯調漲5元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

爌肉飯(小碗)從60元漲至65元，大碗從65元調整為70元；爌肉便當小份從90元變95元，大份則從95元漲到100元。其餘餐點包括肉燥飯及配菜等等目前暫不調整。

面對漲價消息，多數老饕力挺，「一年才漲5元很合理，現在什麼都漲，他們撐這麼久才調整已經很不容易！」、「下次來要外帶6份」，這樣的暖心回應讓業者相當感動，坦言原本擔心客人流失，沒想到大家反而主動鼓勵，成為繼續堅持傳統味道的最大動力。

▲彰化市排隊名店阿泉爌肉飯調漲5元。（圖／記者唐詠絮翻攝）