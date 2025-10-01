超危險！鏟子超人「粉刺變蜂窩性組織炎」　網勸2類人：別去現場

▲要注意災區環境，若有傷口或不適，務必去救護站做治療。（圖／記者許權毅攝）



網搜小組／劉維榛報導

鏟子超人注意！一名網友從花蓮救災返家後，粉刺竟惡化成蜂窩性組織炎，腫脹化膿痛到不行，提醒志工們「泥沙細菌超多，回家一定要量體溫注意身體！」貼文曝光，引來眾人關心，「體質狀況敏感、免疫力低的人建議不要來」、「我星期天在災區騎車送便當滑倒，昨天變皮蛇」。

一名網友在Threads表示，他從花蓮鏟土回來後，發現粉刺變成蜂窩性組織炎，導致傷口化膿又腫又痛，因此特別提醒要前往災區救援的人，「泥沙裡真的含有大量細菌，回到家的各位鏟子超人也要記得量體溫，監測自己的身體狀況！」

底下網友熱議，「拜託要去看醫生，蜂窩性組織炎不能開玩笑的」、「保重！蜂窩性組織炎是因為免疫太低出現，你真的太累了」、「希望你早日康復，我是泡湖水得皮膚病」、「辛苦你了！感謝有你，一定要照顧好自己喔」、「保重，我之前小腿蜂窩性組織炎吃了一個多月的藥才好，祝早日康復」、「蜂窩性組織炎很危險，一定要治療好，我星期天在災區騎車送便當滑倒，昨天變皮蛇（護理站醫生診斷的），我今天要提早騎車回新北了」。

另有網友認真呼籲，「體質狀況敏感、免疫力低的人建議不要來，環境真的不好，平常接觸的環境很乾淨，突然來到這裡，身體會不適應，總之吃飽吃好吃乾淨，補充身體能量最重要」、「皮膚有傷口或敏感性膚質，真的不要去現場」。

事後，原PO感謝大家的關心，他已經看了醫生，除了開藥也要隨時量體溫追蹤。

對此，衛生福利部也多次提醒，鏟子超人前進災區三大防護措施不可少，記得配戴「防水手套、口罩、防水長靴」來防護，尤其要小心厚厚的淤泥，裡面常藏有碎玻璃、鐵釘等尖銳物，若不慎被割傷、刺傷，請立即前往光復醫療站就醫，避免感染鉤端螺旋體病、類鼻疽或破傷風。

▼鏟子超人注意自我防護。（圖／疾管署提供）

