　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超危險！鏟子超人「粉刺變蜂窩性組織炎」　網勸2類人：別去現場

▲▼ 光復車站前出現二手雨鞋大隊 。（圖／記者許權毅攝）

▲要注意災區環境，若有傷口或不適，務必去救護站做治療。（圖／記者許權毅攝）

網搜小組／劉維榛報導

鏟子超人注意！一名網友從花蓮救災返家後，粉刺竟惡化成蜂窩性組織炎，腫脹化膿痛到不行，提醒志工們「泥沙細菌超多，回家一定要量體溫注意身體！」貼文曝光，引來眾人關心，「體質狀況敏感、免疫力低的人建議不要來」、「我星期天在災區騎車送便當滑倒，昨天變皮蛇」。

一名網友在Threads表示，他從花蓮鏟土回來後，發現粉刺變成蜂窩性組織炎，導致傷口化膿又腫又痛，因此特別提醒要前往災區救援的人，「泥沙裡真的含有大量細菌，回到家的各位鏟子超人也要記得量體溫，監測自己的身體狀況！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「拜託要去看醫生，蜂窩性組織炎不能開玩笑的」、「保重！蜂窩性組織炎是因為免疫太低出現，你真的太累了」、「希望你早日康復，我是泡湖水得皮膚病」、「辛苦你了！感謝有你，一定要照顧好自己喔」、「保重，我之前小腿蜂窩性組織炎吃了一個多月的藥才好，祝早日康復」、「蜂窩性組織炎很危險，一定要治療好，我星期天在災區騎車送便當滑倒，昨天變皮蛇（護理站醫生診斷的），我今天要提早騎車回新北了」。

另有網友認真呼籲，「體質狀況敏感、免疫力低的人建議不要來，環境真的不好，平常接觸的環境很乾淨，突然來到這裡，身體會不適應，總之吃飽吃好吃乾淨，補充身體能量最重要」、「皮膚有傷口或敏感性膚質，真的不要去現場」。

事後，原PO感謝大家的關心，他已經看了醫生，除了開藥也要隨時量體溫追蹤。

對此，衛生福利部也多次提醒，鏟子超人前進災區三大防護措施不可少，記得配戴「防水手套、口罩、防水長靴」來防護，尤其要小心厚厚的淤泥，裡面常藏有碎玻璃、鐵釘等尖銳物，若不慎被割傷、刺傷，請立即前往光復醫療站就醫，避免感染鉤端螺旋體病、類鼻疽或破傷風。

▼鏟子超人注意自我防護。（圖／疾管署提供）

▲▼鏟子超人注意自我防護。（圖／疾管署提供）

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復
鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

厭童變流行？她嘆「年輕人見孩就翻白眼」：連2歲幼兒都不放過

年輕人捷運上踹婦人「不對但可理解」　他點出爆發關鍵：遲早發生

彰化名店阿三肉圓漲價「1顆60」老饕照吃力挺　阿璋不跟進

味全沃鄉 挺農好食集！用市集承載永續理念　讓台灣味化為社會對話

出腳踹北捷婦　李怡貞喊勇敢「碰瓷滋事的人太多」：鼓勵適當回擊

菲6.9地震「相當11.3顆原子彈」　專家：不排除後面有更大主震

百億企業家到藝術創作者！「大金先生」蘇一仲首次舉辦個人創作展

菲律賓昨晚6.9強震　氣象署揭成因：全球地震風險最高區域

大票人挺年輕男！　他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

厭童變流行？她嘆「年輕人見孩就翻白眼」：連2歲幼兒都不放過

年輕人捷運上踹婦人「不對但可理解」　他點出爆發關鍵：遲早發生

彰化名店阿三肉圓漲價「1顆60」老饕照吃力挺　阿璋不跟進

味全沃鄉 挺農好食集！用市集承載永續理念　讓台灣味化為社會對話

出腳踹北捷婦　李怡貞喊勇敢「碰瓷滋事的人太多」：鼓勵適當回擊

菲6.9地震「相當11.3顆原子彈」　專家：不排除後面有更大主震

百億企業家到藝術創作者！「大金先生」蘇一仲首次舉辦個人創作展

菲律賓昨晚6.9強震　氣象署揭成因：全球地震風險最高區域

大票人挺年輕男！　他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

14歲時失去選擇　童婚女孩講述被奪走的青春與夢想

蘋果M5 iPad Pro開箱影片曝光　GPU效能暴漲近四成？

超越迷你版LABUBU！　「星星人」新品隱藏款「溢價16倍」

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復正常車流

全運會10月雲林登場　蔣萬安授旗北市代表隊劍指五連霸

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

查亡夫遺物驚見婚外情錄音！　小三被判吐回146萬元

克羅切對戰洋基不敗！4勝、防禦率2.57　賈吉：大聯盟最好的投手

花蓮縣府啟動「一戶一社工」　即時提供受難家屬心理+生活支持

【最溫柔的下班儀式】志工們倒數關門...彼此道別畫面太戳心

生活熱門新聞

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

更多熱門

相關新聞

花蓮光復災後第9天　消防署曝缺這11項物資

花蓮光復災後第9天　消防署曝缺這11項物資

花蓮縣光復鄉災後復原進入第9天，中央前進協調所1日持續協助物資調度和發放物資，並表示仍有災區物資捐贈需求。

花蓮縣府便當放到臭酸　鍾沛君：哪個災民餓死？

花蓮縣府便當放到臭酸　鍾沛君：哪個災民餓死？

祈錦鈅挨批災區擺拍　凌晨限動吐心聲

祈錦鈅挨批災區擺拍　凌晨限動吐心聲

超正名模現身災區被酸蹭熱度　一句話讓酸民閉嘴

超正名模現身災區被酸蹭熱度　一句話讓酸民閉嘴

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

關鍵字：

鏟子超人粉刺蜂窩性組織炎傷口環境光復鄉救災花蓮

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面