緩撞車遇劫！「催油門給休旅車追」仍遭撞毀　驚險畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號彰化和美路段昨夜發生一起驚險事故！一輛開啟輔助駕駛功能的休旅車，駕駛疑似一時分心，未注意前方路況，直接追撞正在執行任務的施工緩撞車。撞擊瞬間畫面在今天曝光，只見緩撞車駕駛發現危機緊急加速，仍難逃被追撞命運，場面驚險萬分。

▲國3和美路段發生休旅車開輔駕撞毀緩撞車。（圖／國道警方提供）

這起事故發生在9月30日7時36分許，22歲陳姓男子駕駛休旅車行經國道3號北向191.8公里、接近和美交流道的內側車道時，疑似開啟輔助駕駛功能後疏於注意前方路況，直接追撞施工單位的緩撞車。

▲國3和美路段休旅車開輔駕撞緩撞車。（圖／國道警方提供）

從曝光的行車紀錄器畫面可見，當時工程車正在內側車道施工，在後方警戒的緩撞車駕駛發現休旅車快速逼近，驚覺情況不對，立即猛踩油門往前衝並猛按喇叭示警，無奈仍遭休旅車從後方追撞。強大的撞擊力導致休旅車頭幾乎全毀，緩撞車尾部也留下明顯凹陷痕跡。

▲國3和美路段發生休旅車開輔駕撞緩撞車。（圖／國道警方提供）

國道公路警察第七大隊接獲報案後立即派員前往處理，在晚間8時03分排除現場，恢復車流順暢。警方初步調查指出，這起事故幸好有緩撞車的防護裝置發揮作用，加上緩撞車駕駛機警加速前進，大幅減緩了撞擊力道，讓休旅車駕駛毫髮無傷，可說是不幸中的大幸。

國道警方初步調查，陳姓駕駛開啟輔助駕駛功能，疑因分心未能及時反應，才會導致追撞事故。詳細責任歸屬仍待後續調查釐清。

▲國3和美路段發生休旅車開輔駕撞緩撞車。（圖／國道警方提供）