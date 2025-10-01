　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／文總最新《匠人魂》　經手破千專輯、破萬首歌混音師郭遠洲

▲▼資深混音師郭遠洲。（圖／文總提供） 

▲資深混音師郭遠洲。（圖／文總提供，下同）

記者陶本和／台北報導

文化總會近日再推出全新一集《匠人魂》，本集「混音人聲」將帶領觀眾認識這位縱橫業界逾三十年，經手過如〈天頂的月娘啊〉、〈流浪到淡水〉等無數暢銷歌曲，基本上經手破千張專輯、破萬手歌曲的資深混音師郭遠洲。

被譽為「用聲音編織故事的魔術師」，郭遠洲自幼熱愛音響，第一份工作便是錄音師。他說，「我對音樂是本能，通常錄音師要三個月到半年才能上手，我應該三天吧！」他在七〇、八〇年代投身錄音志業，正好迎上台灣流行音樂的黃金年代，當時唱片市場蓬勃，大大小小錄音室林立，盤帶機日夜運轉不停，他也在其中迅速累積經驗，參與了無數經典製作。

在實體唱片的高峰時期，公司甚至能為一首歌同時聘請三位一線編曲家。他回憶錄製葉啟田的〈故鄉〉時，不僅錄製了三種編曲的版本，因類比錄音無法任意變速或升降調，若歌手希望調整節奏或是音高，就得重新錄製配樂，導致錄音母帶一卷卷堆疊至比人還高。

▲▼資深混音師郭遠洲。（圖／文總提供）

位於台北八德路的雅絃錄音室，曾是台灣規模最大的的錄音室之一，全盛時期多達九間錄音間，錄製過無數經典唱片。郭遠洲長年擔任總經理，帶領團隊在資訊有限的年代土法煉鋼，反覆測試不同播放系統，只為確保音樂在各種媒體上都能為製一致的品質。

他說，類比年代的錄音講求手工與精準，盤帶一旦剪錯便難以回頭，許景淳膾炙人口的專輯《天頂的月娘啊》，便曾因混音師失手覆蓋音軌，使得整整三個月的心血付之一炬，這也成為他最難忘的經歷。

當年的錄音產業節奏極快，錄音室以三班制運作：上午錄弦樂，下午錄樂隊，夜晚由歌手進場唱到天明。郭遠洲經手超過千張專輯、萬首歌曲，其中包括自1997年傳唱至今的〈流浪到淡水〉。然而隨著數位技術興起，產業被迫轉型並全面更新設備。龐大的壓力之下，曾有「錄音工業城」之稱的雅絃錄音室，終在2003年因轉型失利而結束營運。

錄音室結束後，郭遠洲轉而投身現場音響工程。早年以歌友會音控起家的他熟悉舞台運作，更帶領團隊南征北討挑戰大型演唱會。他說，「錄音可以重複一百次，演唱會只有一次機會」，現場能量與錄音室的天壤之別：從場勘、系統設計、進場架設、試音到彩排，步步皆關鍵，甚至連舞台機關、LED螢幕或無線干擾等外在因素都需事先規劃。他認為，數據與耳力缺一不可，每次操作都得達到自己設定的「90分標準」。

入行至今已將近45年，現年63歲的郭遠洲依舊堅守所愛，已連續四年擔任文總除夕特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》全場聲音後製。他從類比跨越至數位時代，始終坐在控台前，見證著台灣聲音工業的興衰與轉變。

▲▼資深混音師郭遠洲。（圖／文總提供）

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復
鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新壽盼直接轉地上權予輝達　蔣萬安重申「2方案」：一切合法合規

林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復正常車流

揭賴清德民調止跌回升原因　沈富雄：國民黨給了2個救生圈

在台逾期居留者注意！　內政部新制今上路：自行到案罰鍰減半

拆公館圓環D2福和橋機車族塞爆　李四川談優化：會把號誌改善

堰塞湖溢流「垂直避難」引討論　內政部：非新創避難方法

影／文總最新《匠人魂》　經手破千專輯、破萬首歌混音師郭遠洲

證實和菱傳媒合作　黃國昌：揭顏家105號碼頭弊案資料我提供

鄭麗文拜會王金平獲肯定！　「院長手寫3期許」曝光

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

新壽盼直接轉地上權予輝達　蔣萬安重申「2方案」：一切合法合規

林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復正常車流

揭賴清德民調止跌回升原因　沈富雄：國民黨給了2個救生圈

在台逾期居留者注意！　內政部新制今上路：自行到案罰鍰減半

拆公館圓環D2福和橋機車族塞爆　李四川談優化：會把號誌改善

堰塞湖溢流「垂直避難」引討論　內政部：非新創避難方法

影／文總最新《匠人魂》　經手破千專輯、破萬首歌混音師郭遠洲

證實和菱傳媒合作　黃國昌：揭顏家105號碼頭弊案資料我提供

鄭麗文拜會王金平獲肯定！　「院長手寫3期許」曝光

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

陸規定酒店「電視開機播央視」　強調須「直接全螢幕」

追撞女騎士「頭部爆血」送醫　高雄17歲少年猴無照上路慘了

新壽盼直接轉地上權予輝達　蔣萬安重申「2方案」：一切合法合規

東京隨機殺人！76歲婦遭刺喪命　嫌犯冷血喊「誰都可以殺」

林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

14歲時失去選擇　童婚女孩講述被奪走的青春與夢想

蘋果M5 iPad Pro開箱影片曝光　GPU效能暴漲近四成？

超越迷你版LABUBU！　「星星人」新品隱藏款「溢價16倍」

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復正常車流

Sandy盼小S.派翠克奪金鐘　談吳宗憲退演藝圈：哪裡可惜？

政治熱門新聞

快訊／新北大巨蛋選址2選1！　「樹林、淡海」列優先評估

指揮層級拉高　行政院：季連成輪任花蓮前進協調所總協調官

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

賴清德：對美採購100億美元農產品　包括牛肉、黃豆、小麥、玉米

花蓮縣府便當放到臭酸　鍾沛君：哪個災民餓死？

台美晶片五五分　鄭麗君：沒談到也不會答應

遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

行政院副發言人謝子涵生涯規劃請辭　卓榮泰准辭

立院新召委出爐！教文「藍白合」傳插曲　急開小房間會議「喬一下」

直擊／拆公館圓環第二個上班日　機車族嗆「蔣不聽」

《菱傳媒》正式宣告停刊將資遣員工　社長致歉！沒想到會到這一步

爆海鯤號系統測試「靠無線對講機溝通」　郭璽：不可能今年交艦

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭曉

更多熱門

相關新聞

高雄青年體驗一日DJ人生　直擊廣播現場

高雄青年體驗一日DJ人生　直擊廣播現場

高雄市政府青年局主辦音樂發展培育系列計畫「高速青春」，昨（17）日辦理職場體驗活動，帶領對媒體、電台與音樂產業有興趣的青年走進Hit Fm 90.1高屏廣播電台，深入認識電台節目製作與營運流程。青年局長林楷軒也親自到場打氣，並接受專訪，展現市府對青年實務培力的高度重視與行動支持。

獨／還原呂曉棟最後一站！鮮花+咖啡悼高以翔突倒地

獨／還原呂曉棟最後一站！鮮花+咖啡悼高以翔突倒地

獨／呂曉棟生前最後一刻...祭拜高以翔猝倒墓園

獨／呂曉棟生前最後一刻...祭拜高以翔猝倒墓園

即／謝金燕唱片製作人呂曉棟心臟病猝死　享壽63歲

即／謝金燕唱片製作人呂曉棟心臟病猝死　享壽63歲

深度體驗台東小鎮　春節來場漁港之旅

深度體驗台東小鎮　春節來場漁港之旅

關鍵字：

混音師音樂產業音樂製作音響工程音樂故事

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面