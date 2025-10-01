影／文總最新《匠人魂》　經手破千專輯、破萬首歌混音師郭遠洲

▲資深混音師郭遠洲。（圖／文總提供，下同）



記者陶本和／台北報導

文化總會近日再推出全新一集《匠人魂》，本集「混音人聲」將帶領觀眾認識這位縱橫業界逾三十年，經手過如〈天頂的月娘啊〉、〈流浪到淡水〉等無數暢銷歌曲，基本上經手破千張專輯、破萬手歌曲的資深混音師郭遠洲。

被譽為「用聲音編織故事的魔術師」，郭遠洲自幼熱愛音響，第一份工作便是錄音師。他說，「我對音樂是本能，通常錄音師要三個月到半年才能上手，我應該三天吧！」他在七〇、八〇年代投身錄音志業，正好迎上台灣流行音樂的黃金年代，當時唱片市場蓬勃，大大小小錄音室林立，盤帶機日夜運轉不停，他也在其中迅速累積經驗，參與了無數經典製作。

在實體唱片的高峰時期，公司甚至能為一首歌同時聘請三位一線編曲家。他回憶錄製葉啟田的〈故鄉〉時，不僅錄製了三種編曲的版本，因類比錄音無法任意變速或升降調，若歌手希望調整節奏或是音高，就得重新錄製配樂，導致錄音母帶一卷卷堆疊至比人還高。

位於台北八德路的雅絃錄音室，曾是台灣規模最大的的錄音室之一，全盛時期多達九間錄音間，錄製過無數經典唱片。郭遠洲長年擔任總經理，帶領團隊在資訊有限的年代土法煉鋼，反覆測試不同播放系統，只為確保音樂在各種媒體上都能為製一致的品質。

他說，類比年代的錄音講求手工與精準，盤帶一旦剪錯便難以回頭，許景淳膾炙人口的專輯《天頂的月娘啊》，便曾因混音師失手覆蓋音軌，使得整整三個月的心血付之一炬，這也成為他最難忘的經歷。

當年的錄音產業節奏極快，錄音室以三班制運作：上午錄弦樂，下午錄樂隊，夜晚由歌手進場唱到天明。郭遠洲經手超過千張專輯、萬首歌曲，其中包括自1997年傳唱至今的〈流浪到淡水〉。然而隨著數位技術興起，產業被迫轉型並全面更新設備。龐大的壓力之下，曾有「錄音工業城」之稱的雅絃錄音室，終在2003年因轉型失利而結束營運。

錄音室結束後，郭遠洲轉而投身現場音響工程。早年以歌友會音控起家的他熟悉舞台運作，更帶領團隊南征北討挑戰大型演唱會。他說，「錄音可以重複一百次，演唱會只有一次機會」，現場能量與錄音室的天壤之別：從場勘、系統設計、進場架設、試音到彩排，步步皆關鍵，甚至連舞台機關、LED螢幕或無線干擾等外在因素都需事先規劃。他認為，數據與耳力缺一不可，每次操作都得達到自己設定的「90分標準」。

入行至今已將近45年，現年63歲的郭遠洲依舊堅守所愛，已連續四年擔任文總除夕特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》全場聲音後製。他從類比跨越至數位時代，始終坐在控台前，見證著台灣聲音工業的興衰與轉變。