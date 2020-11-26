獨／還原呂曉棟最後一站！白色鮮花+2杯咖啡　墳前悼高以翔突倒地

記者郭世賢／新北報導

音樂製作人呂曉棟26日上午，因心臟疾病猝死在台大金山醫院，經院方搶救仍宣告不治，享壽63歲。《ETtoday新聞雲》記者意外得知，27日是高以翔逝世一週年，呂曉棟提前一天到高以翔墓地悼念，墓地旁擺放了許多白色玫瑰花束及一棟豪華紙紮別墅。

▲音樂製作人呂曉棟因心臟病猝死病逝金山醫院。（圖／民眾授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權／翻攝自「呂曉棟」臉書）

據了解，呂曉棟26日上午8時許，獨自開車前往金寶山祭拜高以翔墓園，沒多久，突然倒在高以翔墓園旁，民眾發現緊急撥打119，警消獲報到場，將人送往醫院搶救，不幸仍宣告不治。呂曉棟曾為謝金燕作曲《練舞功》、《嗶嗶嗶》、《糖甘蜜甜》，孫淑媚的《離別酒》、秀蘭瑪雅《故鄉月》作曲也出自他手，另也幫許富凱、施文彬等歌手製作歌曲。

▲高以翔（本名：曹志翔）墓地。（圖／民眾授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）



現場民眾表示，當時他親眼看到他（呂曉棟）開著白色轎車停在停車格後下車，手持一束白色鮮花，緩緩走到高以翔墓地，並把鮮花拜放在墓地旁，後來雙手合十，口中還唸唸有詞，過沒多久，他好像準備要離開時，突然倒地不起，當時現場有2、3位高以翔的影迷，緊急撥打119叫救護車，將人送往醫院救治。

高以翔（本名：曹志翔）2019年11月27日錄製陸綜《追我吧》因深夜進行高強度運動，不幸心源性猝死，享年35歲。27日是高以翔逝世一週年，墓地擺放許多白玫瑰花束，一間豪華紙紮別墅、兩杯咖啡及高以翔照片。

【相關新聞】

獨／謝金燕製作人呂曉棟 生前最後一刻...祭拜高以翔猝倒墓園

快訊／謝金燕唱片製作人呂曉棟心臟病猝死 享壽63歲

▲音樂製作人呂曉棟的白色轎車停在停車格。（圖／民眾授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版