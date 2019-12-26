深度體驗客籍音樂製作人家鄉　台東成功鎮推歷史美食之旅

▲三仙台座落於成功鎮內，為知名跨年景點。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台東報導

台9線為花蓮至台東重要的交通幹道，但除了縱谷中的台9線之外，鄰近東海岸的台11線更被稱為是東海岸最美的公路，交通部觀光局東海岸國家風景區管理處於2019年特地選在位於台11線上的台東縣成功鎮，規劃一系列海港小鎮的觀光活動，並結合客家籍音樂製作人鍾慧君雙親的愛情故事，推出成功郵便局與卡片教堂等景點。

位於台東縣的成功鎮，在過往常被觀光旅遊團當作臨時休息的場所，最為人所知的就是成功豆花還有接近鎮上入口的多家海鮮餐廳，多數旅遊團都把這裡當作中介站，吃完午餐就往北或往南繼續遊玩，其中鄰近成功鎮最知名的景點是緊鄰比西里岸的三仙台，過去該地為阿美族放養羊的地方，雖然過去在離岸小島養羊的生活已不復見，遊客仍能從堤岸上的漂流木羊感受過去阿美族人的生活文化。

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三仙台最著名的日出美景也是每年當地重要的活動，即將跨年之際選擇在此迎接日出，象徵新的一年充滿能量，為此東管處與中華郵政在島上設置太陽寶寶許願郵筒，遊客可從這裡寄出許願明信片，另外還能到三仙台舊遊客中心-努瓦里岸文化劇場體驗小木羊DIY，透過阿美族青年表演paw paw鼓體驗原民文化。

▲客籍音樂製作人鍾慧君的家鄉位於台東縣成功鎮，卡片教堂等景點吸引旅人造訪。（圖／記者游宗樺翻攝）

此外，成功鎮也是客家籍音樂製作人鍾慧君的家鄉，除此之外，宜灣卡片教堂、成廣澳文化地景、小港天后宮(廣澳天后宮)等歷史景點均讓成功鎮充滿旅遊樂趣，讓曾經風光繁榮的漁港往日榮景重現旅客眼前，透過相機紀錄漁港送往迎來的船隻等畫面，讓春遊更具深度及美感。

在新港漁港燈塔旁的「成功郵便局」現已成為漁港的地標之一，這裡也是鍾慧君雙親的愛情故事的見證地。曾經被拍成「愛情收」廣告，吸引了鍾慧君粉絲到訪。吃的方面，當地的成功早市提供原住民醃製食材，還有法國料理廚師所開的早餐車，透過台灣當地食材入菜，製作如洛神花三明治等美食，另外，傳承三代的福和成糕餅店更成為多團旅客指名必買的伴手禮。

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