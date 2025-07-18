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「高速青春」開麥！高雄青年體驗一日DJ人生　直擊廣播現場

▲▼「高速青春」開麥！高雄青年體驗一日DJ人生，直擊廣播現場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「高速青春」開麥！高雄青年體驗一日DJ人生。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府青年局主辦音樂發展培育系列計畫「高速青春」，昨（17）日辦理職場體驗活動，帶領對媒體、電台與音樂產業有興趣的青年走進Hit Fm 90.1高屏廣播電台，深入認識電台節目製作與營運流程。青年局長林楷軒也親自到場打氣，並接受專訪，展現市府對青年實務培力的高度重視與行動支持。

青年局長林楷軒表示，透過職場體驗讓青年親身走進產業現場，能幫助他們發掘興趣、累積經驗，進而轉化為未來職涯的方向與動能。「高速青春」正是為協助青年探索自我、與產業接軌而設計，讓學員不只是參觀，而是親自體驗並啟動可能性。

▲▼「高速青春」開麥！高雄青年體驗一日DJ人生，直擊廣播現場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄青年體驗一日DJ人生，直擊廣播現場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼「高速青春」開麥！高雄青年體驗一日DJ人生，直擊廣播現場。（圖／記者賴文萱翻攝）

活動由Hit Fm DJ童童與專業講師團隊帶領，內容涵蓋節目規劃、訪談節奏、DJ日常工作分享，以及行銷活動與簽唱會的幕後實務。學員也分組模擬實際錄音流程，從語音表達、器材操作到音控環節，全面體驗專業製播現場的節奏與挑戰。

參與學員林同學分享，雖然平時就常聽電台，但第一次自己拿起麥克風、戴上耳機錄音，「真的非常新鮮，也很有成就感！」另一位學員江同學則表示，透過這次導覽與實作體驗，讓她對未來想投入的職涯方向有了更明確的輪廓。

青年局補充說明，「高速青春」系列已邁入第五年，是青年局針對音樂產業，長期推動的培力品牌，歷年已辦理音樂、劇場、硬體工程、電台、藝文等多元場域體驗活動，持續陪伴青年掌握實務技能、接軌業界趨勢，為職涯發展打下厚實基礎。

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