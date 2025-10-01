颶風猛襲！美5民宅坍塌掉進海中　目擊者：聲音像炸彈爆炸

▲颶風來襲，北卡羅萊納州房屋毀損被捲入海中 。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
美國東南沿岸受到颶風伊美黛（Imelda）和亨伯托（Humberto）帶來的強勁大浪拍打出現災情，北卡羅萊納州外灘群島（Outer Banks）5棟建築物在45分鐘內接連倒塌，房子被捲入大西洋。當地居民形容，當時房屋倒塌發出的聲音聽起來就像「炸彈爆炸」。
Five homes in Buxton, North Carolina, collapsed into the ocean between 2 and 3 p.m. on Tuesday during high surf and waves from Hurricane Imelda and Hurricane Humberto.— AccuWeather (@accuweather) September 30, 2025
A total of 17 homes on the Outer Banks have been lost to the ocean since 2020. pic.twitter.com/J8ykWEG5KK
Fox Weather報導，事發於當地9月30日下午2時左右，根據哈特拉斯角國家海岸官員的說法，這5棟建築都位在布克斯頓（Buxton），當時屋內並沒有人，並未傳出人員傷亡。
目擊者希克斯（Hunter Hicks）直言，現場當時發出的聲音猶如炸彈爆炸，窗戶裂開、房子被捲入海中，情況相當糟糕。攝影師孔茨（Jenni Koontz）透露，相關損失截至目前無法估量計算，瓦礫殘骸混在一起，已經分不清楚那些殘骸磚瓦屬於哪間房子，「我覺得這才剛剛開始……肯定會有更多房子倒塌」。
奧克拉科克島（Ocracoke Island）當地的沿岸洪水警報將會持續至10月3日，海水可能淹沒部分地區，威脅部分民宅、企業與重要基礎設施。當局也緊急關閉12號公路部分路段，以防危險。
4 HOUSES DOWN IN BUXTON, NC— Mike Seidel (@mikeseidel) September 30, 2025
Video: @IslandFreePresshttps://t.co/S8kjUVSdVa pic.twitter.com/nKy0D2InTB
讀者迴響