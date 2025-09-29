蛋黃酥名店　遭爆食安問題

　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蛋黃酥名店「香格禮坊」　遭爆食安問題

知名店家香格禮坊擁有30年的歷史，不僅被譽為蛋黃酥的家，更被票選為全台10大必買蛋黃酥，沒想到竟疑有食安問題。（圖／翁靖祐攝）

▲知名店家香格禮坊擁有30年的歷史，不僅被譽為蛋黃酥的家，更被票選為全台10大必買蛋黃酥，沒想到竟疑有食安問題。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

中秋節將屆，圓潤飽滿、鹹甜交織的蛋黃酥一直是國人送禮自用的最佳選擇之一，位於台中市北區的香格禮坊創立於1992年，在台深耕30年以後，不僅被譽為蛋黃酥的家，更在今年9月由《網路溫度計DailyView》票選為全台10大蛋黃酥名店。不過，員工小香（化名）卻出面踢爆香格禮坊疑有食安問題，不僅放置廚具的地方發霉，並用生鏽的空罐頭來盛裝製作餅皮的水與油，更誇張的是店家更有一處隱藏的廚房，專門用來躲避衛生局的追查，裡面的環境更是令人難以想像。

CTWANT記者於9月25日下午4時許實際走訪位於台中市北區的香格禮坊，看見即便是在平日的下午，香格禮坊店外依舊是排滿人潮，而在門店外更是早早就貼上「今日月餅全數售完，將於明日上午9時準時開賣」。當天門外有4名穿著黃色制服T恤的員工正在摺裝食品的紙盒以及理貨，店內則大約有3到5名員工負責結帳、處理訂單，而在抵達香格禮坊前，記者已先與被停職的員工小香訪談完畢。

小香為香格禮坊員工，她向本刊踢爆香格禮坊有多項違規狀況，甚至遭到職場霸凌以及性騷擾。（圖／翁靖祐攝）

▲小香為香格禮坊員工，她向本刊踢爆香格禮坊有多項違規狀況，甚至遭到職場霸凌以及性騷擾。（圖／CTWANT提供）

回到當天的下午2時許，33歲的小香向記者踢爆，香格禮坊的廚房有許多狀況明顯不符合衛生局的規定，並秀出手機先前拍下並保存的照片，其中包括廚房中掛放處理食材器具的那面牆出現了嚴重的黴漬；以及用來盛裝製作餅皮的水、油的容器竟是重複使用的空罐頭，而在照片中更可以看到該容器更是鏽跡斑斑。

此外，令人難以想像的是，小香指控香格禮坊用來刷在蛋黃酥上的蛋液竟然是在室外毫無遮蔽的環境下製作出來的，而說完以後，小香也秀出香格禮坊的打蛋機照片，可以看到被放在拖車上的打蛋機應確實是經歷過不少風霜，且機台上還印有黃色痕跡，疑似是過去打蛋留下的蛋黃印。

香格禮坊疑似有多項違規，竟重複使用已經生鏽的空罐頭容器盛裝製作餅皮的油和水。（圖／投訴人提供）

▲香格禮坊疑似有多項違規，竟重複使用已經生鏽的空罐頭容器盛裝製作餅皮的油和水。（圖／投訴人提供）

另外，小香也和記者透露，香格禮坊每逢中秋節時，總共有4個產銷蛋黃酥的地點，分別是香格禮坊的店鋪、平時被稱為一廠的小房間、處理鹹蛋的蛋廠以及只有中秋節會用到的二廠。小香說，那個稱為一廠的小房間自她的記憶以來，都沒有給衛生局檢查過，而裡面的冰箱除存放製餅的食材外同時也會冰員工喝到一半的飲料等雜物，已明確違反法規。

除冰箱外，小香也秀出香格禮坊擺放餅皮的木板，可以看到木板上已經有明顯斑駁的痕跡，其中還有一塊木板印有綠色的油漆痕。在展示完照片以後，記者也確認過小香手機上的拍照日期為9月12日，離本刊採訪的日期只有2周之隔，不免讓人擔心這波中秋節的檔期，食用蛋黃酥的客人是否會有損害健康之虞。

對此，本刊致電香格禮坊老闆古瑞龍詢問相關爭議，他表示衛生局兩天前已經有來查了，但只有幾項違規而已，並沒有像對方說的如此嚴重，目前也已經改善中，強調對方都在亂講話。

而針對婚外情的指控，古瑞龍表示，她跟店內的某個員工出去吃東西，在公司互動良好，擔心會影響團隊所以叫他們先休息，而且我也跟她說：你有老公有小孩，這種事情不要發生，最後她老公也有出面，但我還是有跟她說這樣不好看，且店內員工也都講得繪聲繪影，並強調被這件事情搞得頭昏腦脹。

月餅好髒2／糕餅名店食安連環爆！黴菌、蟑螂冒出頭　中秋節民眾好憂心
娛樂報報／陳美鳳信義區被捕獲　愛犬坐保時捷副駕
09/27 全台詐欺最新數據

光復重創6天　受災教師怒：完全沒看到國民黨的人
快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆　標檢局公布型號
北市公館圓環拆除進度超前！正交路口今通車　交通異動一次看
「現金超人」親送每戶1萬　光復災民感動淚崩
今變天！　午後雨區擴大
美商務部長：台灣晶片製造占全球95％　應變成美台各50％

