　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

物資車抵花蓮...志工竟哭了！他目擊一箱箱堆成山不捨：決定留下來

近日有民眾將物資送到花蓮，看見物資堆滿協會門口，志工更累到崩潰，還一度掉下眼淚。（圖／翻攝自臉書／花蓮同鄉會）

▲有民眾將物資送到花蓮，看見物資堆滿協會門口，志工更累到崩潰，還一度掉下眼淚。（圖／翻攝自臉書／花蓮同鄉會）

圖文／CTWANT

花蓮光復鄉部分地區災情嚴重，全台民眾熱心捐款之外，也緊急捐贈大量救援物資送抵當地。然而龐大的物資量讓第一線協會與志工幾乎難以承受，現場堆滿四大物流運送來一箱箱的物資，甚至有人員似乎累到崩潰哭出來，讓送貨的人很不捨，決定留下來協助。

今（28）日有一名男網友在臉書社團「花蓮同鄉會」分享災區當地現況，他表示原本只是參與公益運輸，將民眾捐贈的物資送至花蓮，但抵達現場後卻被眼前景象震撼，協會門口堆滿由四大物流運送來一箱箱的物資，協會人員根本無法負荷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，協會人員已經連日沒日沒夜工作，體力早已透支，許多人甚至累到崩潰落淚；為了避免物資堆積造成救援延宕，原PO決定留下來幫忙，立即協調物流夥伴支援龍車、棧板及尾門，大幅提升效率，將物資快速分配、接駁到需要的單位。

「如果沒有即時支援，（協會人員或志工）可能真的沒辦法處理這麼龐大的物資。」原PO相當有感地描述，在這個瞬間他深刻體會到現場志工背後的辛苦，因此也決定暫留花蓮，親自參與物資整理與接駁，直至物資能順利送達災民手中。除此之外，原PO並呼籲各界，當前最急迫的需求是「空棧板」，希望能有人提供協助，讓物資能更快流通。

花蓮光復鄉災後救援仍在持續，地方政府與各界志工全力動員，盼能儘速恢復災區秩序。原PO強調，運輸不僅是專業，更是一份責任與使命，最後也喊話「花蓮加油」。

延伸閱讀
拒絕代收請假同事包裹被主管責怪！　過來人：這是在保護自己
疑因「長得像祖母」虐死21歲次女　鄰居回想：樟腦味恐為掩蓋屍臭
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中「重機具超人」到花蓮被放鳥　焦急問：我們怎麼辦？
快訊／海嘯警報響　花蓮警稱「錯誤傳達訊息」將內部懲處
87歲母存「手尾錢」遭泥水掩埋！女兒急尋：她知道會心痛死了
亞錦賽冠軍戰！中華隊對日本　先發打線出爐
快訊／災區再傳防空警報聲！　現場往外急撤：快跑起來
徐榛蔚遭當面嗆「不要在那邊作秀啦」　影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天西半部防午後雷陣雨　周六熱帶擾動發展「2地水氣增」

7國大PK！千人共舞嗨翻清水　踩舞嘉年華變身「國際街頭舞台」

徐榛蔚勘災擋路！怪手大哥怒嗆「不要在那邊作秀啦」影片曝光

交通部助救災志工媒合住宿　即起每日6輛大客車免費接駁

物資車抵花蓮...志工竟哭了！他目擊一箱箱堆成山不捨：決定留下來

不只50萬！女CEO賑災花蓮　企業年會再捐2輛復康巴士回饋社會

連鎖中醫擴張版圖！前進高雄開分院　免費義診、捐200萬助童

義煮團「白飯車」前往災區　遭警攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

「花蓮6歲女童」近況曝光　老鼠陪一夜重生！網暖哭：間接救了妹妹

災區志工都是民眾「看不到政府官員」瘦子表哥開酸：講屁話都下去

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

明天西半部防午後雷陣雨　周六熱帶擾動發展「2地水氣增」

7國大PK！千人共舞嗨翻清水　踩舞嘉年華變身「國際街頭舞台」

徐榛蔚勘災擋路！怪手大哥怒嗆「不要在那邊作秀啦」影片曝光

交通部助救災志工媒合住宿　即起每日6輛大客車免費接駁

物資車抵花蓮...志工竟哭了！他目擊一箱箱堆成山不捨：決定留下來

不只50萬！女CEO賑災花蓮　企業年會再捐2輛復康巴士回饋社會

連鎖中醫擴張版圖！前進高雄開分院　免費義診、捐200萬助童

義煮團「白飯車」前往災區　遭警攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

「花蓮6歲女童」近況曝光　老鼠陪一夜重生！網暖哭：間接救了妹妹

災區志工都是民眾「看不到政府官員」瘦子表哥開酸：講屁話都下去

北區國稅局租稅宣導健走　逾2千民眾捐發票同享運動樂活

挑戰韓國人憤怒極限！高市早苗強勢回應領土爭議：不用看韓人臉色

男團Saturday曝花蓮老家災情！　激動告白：台灣人非常有愛

「2025桃園星人秀」參賽激烈　決賽成績揭曉

警報大響！花蓮縣府稱誤傳　行政院：警報未經通報！也未授權啟動

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」　給出3線索：名字是疊字

初嚐天王山高張力　許賀捷自責牽制出局：真的學到一課

日滑翔傘起飛後「失控撞樹」墜落！乘客重傷　直升機送醫搶救

花蓮寵物禮儀公司助無償善終　志工接力送罹難毛孩最後一程

快訊／災區海嘯警報又大響　花蓮警認了「錯傳訊息」將內部懲處

【台灣最美風景是人】台鐵到站列車長廣播致謝鏟子英雄！

生活熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

「鏟子超人」買不到車票回家！台鐵「1廣播」瞬間淚崩

可能有雙颱！　最新預測曝

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

救災5天「他抓到1訣竅」輕鬆清泥土！130萬人狂讚

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

輪到你了！　4生肖迎接逆轉勝

賑災基金會：捐款直接撥給災民

遠離河岸！馬太鞍溪恐形成「第二個堰塞湖」　V形缺口持續下切

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

吊車大王「40億白宮開放參觀」！民眾塞3小時進不去

更多熱門

相關新聞

佛祖街水流仍湍急！交大教授等7人仍失聯

佛祖街水流仍湍急！交大教授等7人仍失聯

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午壩頂溢流，大量泥水沖進下游光復鄉、鳳林鎮等地，造成17人喪命、多人受傷，目前尚有7人失聯，而住在大同村佛祖街、66歲的陽明交大退休教授高銘盛至今仍下落不明。就有民眾今（28）日上午在社群平台PO文示警，佛祖街附近的水流還很湍急，希望熱心人士前往救災時務必注意自身安全。

大批「鏟子超人」衝光復清淤！日學者：台灣可貴之處

大批「鏟子超人」衝光復清淤！日學者：台灣可貴之處

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

印度男當母面斬首5歲童　遭村民痛毆致死

印度男當母面斬首5歲童　遭村民痛毆致死

花蓮爆退房潮！當地人急喊：怕業者挺不過

花蓮爆退房潮！當地人急喊：怕業者挺不過

關鍵字：

花蓮同鄉會周刊王

讀者迴響

熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

光復災民怒吼：官員只會來打卡

「鏟子超人」買不到車票回家！台鐵「1廣播」瞬間淚崩

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面