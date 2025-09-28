物資車抵花蓮...志工竟哭了！他目擊一箱箱堆成山不捨：決定留下來

▲有民眾將物資送到花蓮，看見物資堆滿協會門口，志工更累到崩潰，還一度掉下眼淚。（圖／翻攝自臉書／花蓮同鄉會）

圖文／CTWANT

花蓮光復鄉部分地區災情嚴重，全台民眾熱心捐款之外，也緊急捐贈大量救援物資送抵當地。然而龐大的物資量讓第一線協會與志工幾乎難以承受，現場堆滿四大物流運送來一箱箱的物資，甚至有人員似乎累到崩潰哭出來，讓送貨的人很不捨，決定留下來協助。

今（28）日有一名男網友在臉書社團「花蓮同鄉會」分享災區當地現況，他表示原本只是參與公益運輸，將民眾捐贈的物資送至花蓮，但抵達現場後卻被眼前景象震撼，協會門口堆滿由四大物流運送來一箱箱的物資，協會人員根本無法負荷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，協會人員已經連日沒日沒夜工作，體力早已透支，許多人甚至累到崩潰落淚；為了避免物資堆積造成救援延宕，原PO決定留下來幫忙，立即協調物流夥伴支援龍車、棧板及尾門，大幅提升效率，將物資快速分配、接駁到需要的單位。

「如果沒有即時支援，（協會人員或志工）可能真的沒辦法處理這麼龐大的物資。」原PO相當有感地描述，在這個瞬間他深刻體會到現場志工背後的辛苦，因此也決定暫留花蓮，親自參與物資整理與接駁，直至物資能順利送達災民手中。除此之外，原PO並呼籲各界，當前最急迫的需求是「空棧板」，希望能有人提供協助，讓物資能更快流通。

花蓮光復鄉災後救援仍在持續，地方政府與各界志工全力動員，盼能儘速恢復災區秩序。原PO強調，運輸不僅是專業，更是一份責任與使命，最後也喊話「花蓮加油」。

延伸閱讀

▸ 拒絕代收請假同事包裹被主管責怪！ 過來人：這是在保護自己

▸ 疑因「長得像祖母」虐死21歲次女 鄰居回想：樟腦味恐為掩蓋屍臭

▸ 原始連結