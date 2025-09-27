　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北市客家義民爺文化祭隆重開幕　迎神安座點燃文化盛會序幕

▲▼ 新北市客家義民爺文化祭隆重開幕　迎神安座點燃文化盛會序幕 。（圖／新北市政府）

▲ 新北市政府陳副市長純敬，於114年義民爺文化祭安座大典致詞。

圖、文／新北市政府

「114年新北市客家義民爺文化祭—義起轉新北」今（27）日盛大揭幕，由新北市政府客家事務局局長劉冠吟攜手值年爐主新北市客家才藝協會理事長陳明珠，一早南下新竹新埔義民廟恭迎義民爺神尊，新北市副市長陳純敬更特別出席並參與「安座大典」，象徵今年度義民爺文化祭正式啟動。

▲▼ 新北市客家義民爺文化祭隆重開幕　迎神安座點燃文化盛會序幕 。（圖／新北市政府）

▲ 新北市客家事務局劉冠吟局長攜手新北市客家才藝協會爐主陳明珠理事長率客家鄉親至新埔義民廟迎神。

陳純敬副市長表示，義民祭承載的不只是宗教信仰，更是客家族群堅毅不拔、守護家園的精神象徵。今年是新北市自辦義民祭的第28年，從地方客家社團到市府共同參與，這份跨世代的凝聚力正是文化傳承最珍貴的價值。透過義民祭，我們不僅是向先民致敬，更要讓下一代年輕人認識這段歷史，並從中獲取力量。

▲▼ 新北市客家義民爺文化祭隆重開幕　迎神安座點燃文化盛會序幕 。（圖／新北市政府）

▲114年新北市義民爺文化祭規劃親子彩繪陶豬，利用親子互動環節，讓家長帶著小朋友義起完成！

▲▼ 新北市客家義民爺文化祭隆重開幕　迎神安座點燃文化盛會序幕 。（圖／新北市政府）

▲彩繪陶豬象徵義民祭典中的傳統「殺神豬」正逐步轉變，為傳統祭儀注入新的時代意義。

今日活動自清晨迎神便熱鬧登場，包括遶境祈福、親子彩繪陶豬、社團成果展演、酬神戲以及三獻吉禮，吸引大批市民到場參與。特別是「彩繪陶豬」深受親子喜愛，小朋友在創作過程中體驗傳統文化轉譯的趣味，成為活動亮點。

▲▼ 新北市客家義民爺文化祭隆重開幕　迎神安座點燃文化盛會序幕 。（圖／新北市政府）

▲客委會范佐銘副主委、新北市議會李政勳副秘書長、新北客家局劉冠吟局長、新北市政府陳純敬副市長（左至右），恭迎義民爺上神龕。

客家局局長劉冠吟指出，義民祭是全臺最具代表性的客家信仰盛事，迎神遶境不僅是莊嚴的宗教儀程，更凝聚鄉親一呼百應的信念。今年更首次攜手國際級設計師黃家賢以「黑令旗」為核心的主視覺設計，展現義民軍保家衛土的精神，也透過一系列多元活動，讓傳統祭典與當代文化激盪出嶄新能量。

▲▼ 新北市客家義民爺文化祭隆重開幕　迎神安座點燃文化盛會序幕 。（圖／新北市政府）

▲ 新北市政府客家事務局長劉冠吟於安座大典獻香。

市府預估，今年為期三天的義民祭將吸引超過5,000人共襄盛舉。劉冠吟局長強調：「義民祭不僅是宗教盛事，更是客家文化的核心價值。今年以『轉』為主題，象徵文化轉化、轉念與轉屋，希望傳達出客家文化既有趣又能貼近生活，更帶領市民在參與中重新認識客家。」

▲▼ 新北市客家義民爺文化祭隆重開幕　迎神安座點燃文化盛會序幕 。（圖／新北市政府）

▲安座大典圓滿順利大合影。

更多活動詳情，請上新北市客家事務局 Facebook 與 Instagram 粉絲專頁查詢。


明日亮點預告

明（28）日將迎來義民祭最受矚目的「挑擔奉飯」活動，超過百戶鄉親將肩挑傳統飯擔，重現昔日庄頭同心協力的盛大場景，並透過奉飯儀式表達對義民爺的崇敬與感念。明日還有青春踩街與多元展演、以及代言人樂團帶來的熱力舞台，市府邀請市民朋友一同走進板橋市民廣場，感受最熱血的義民精神。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇　全場讚爆
不付孝親費！老母「以房養老」　子女錯愕：繼承權恐飛了
快訊／連假第一天！男登長壽山猝倒　26人接力搶救仍不治
新竹排隊建案「33戶轉手全賺」　1戶獲利4千萬
一吃就上癮！他愛上1美食「全世界只有台南吃得到」　網讚：懂吃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇全場讚爆

光復災民返家清理「免費坐小黃」　政府買單接送「每天20輛支援」

明國道18處地雷路段　國5北上恐一路塞到午夜

媒合災民入住旅館　花蓮74家旅宿響應加入

光復災區物資指名「台中名產」　老牌餅店暖心豪捐1.5萬片太陽餅

一吃就上癮！他愛上1美食「全世界只有台南吃得到」　網讚：懂吃

午後雷雨連2天擴大　下周六熱帶擾動醞釀

花蓮洪災「誰責任最大？」政治YTr辦投票吸20萬人　8成點名中央

「10月有3周放3天」像試辦周休三日！網讚：上班族很需要

新北市客家義民爺文化祭隆重開幕　迎神安座點燃文化盛會序幕

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇全場讚爆

光復災民返家清理「免費坐小黃」　政府買單接送「每天20輛支援」

明國道18處地雷路段　國5北上恐一路塞到午夜

媒合災民入住旅館　花蓮74家旅宿響應加入

光復災區物資指名「台中名產」　老牌餅店暖心豪捐1.5萬片太陽餅

一吃就上癮！他愛上1美食「全世界只有台南吃得到」　網讚：懂吃

午後雷雨連2天擴大　下周六熱帶擾動醞釀

花蓮洪災「誰責任最大？」政治YTr辦投票吸20萬人　8成點名中央

「10月有3周放3天」像試辦周休三日！網讚：上班族很需要

新北市客家義民爺文化祭隆重開幕　迎神安座點燃文化盛會序幕

全包式度假村插旗沙巴、南非！亮點搶先看　一次解鎖海灘與獵遊

前行政院長張俊雄辭世　卓榮泰哀悼：無私奉獻精神令人感念

鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇全場讚爆

奧德銳好投MVP！統一獅1比0完封雄鷹　終止大巨蛋6連敗

《大婢咒》少女被收養做奴長年受凌辱！　挖出祖墳「老母親屍體」下降頭復仇

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次爬不起來　送醫搶救不治

火腿總管、歐力士GM都來了！徐若熙最速154　6局無失分握勝投資格

30歲砸千萬買房　大馬女控訴：我名下的房產，連我自己都進不去

瘋狂進球效率！凱恩104場破百球　拜仁豪取開季5連勝

王彥程7局無失分奪第10勝　關鍵危機解決陽岱鋼

【台灣最美的畫面】整車人全在光復站下車 暖心一幕讓人感動！ #花蓮

生活熱門新聞

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

才回報到家「被緊急召回」！國軍：弟兄花蓮見

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

法籍網紅赴花蓮救災！下車後見一幕超感動

家家：花蓮救災不用感謝政府　貼文炎上

李鴻源憂「管湧現象」堰塞湖潰壩：垂直避難最實際

到花蓮救災「就是這麼簡單」！熱血父子被讚爆

外國人助救災　一句話感動9.8萬人

李多慧買車50萬要考慮　捐台灣30萬卻超乾脆

台版地中海飲食一樣健康！醫師曝每日菜單

白沙屯三媽9／27～28重返南投三神贊境

更多熱門

相關新聞

桃子腳國中小3期校舍啟用　侯友宜：打造優質教育環境

桃子腳國中小3期校舍啟用　侯友宜：打造優質教育環境

新北市立桃子腳國中小今（26日）舉行第三期新校舍啟用典禮，市長侯友宜表示，北大特區環境優雅、適宜居住，人口快速成長帶動就學需求，市府歷時五年、總經費5.3億元，打造融合綠建築標章銀級認證、清水模美學與全齡共融設計的校舍，讓孩子從幼兒園、小學至國中能無縫銜接。

出席新北防癌論壇　侯友宜籲早期發現及早治療

出席新北防癌論壇　侯友宜籲早期發現及早治療

設籍新北市的光復鄉族人　三親等內親屬受災戶補助1萬元

設籍新北市的光復鄉族人　三親等內親屬受災戶補助1萬元

新北長安國小敬師奉茶　傳承尊師重道美德

新北長安國小敬師奉茶　傳承尊師重道美德

花蓮堰塞湖溢流！新北啟動跨縣市救援

花蓮堰塞湖溢流！新北啟動跨縣市救援

關鍵字：

新北市客家族群義民祭文化活動傳統祭典

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

光復「浴室超人」是她們！

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

更多

最夯影音

更多
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面