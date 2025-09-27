新北市客家義民爺文化祭隆重開幕　迎神安座點燃文化盛會序幕

▲ 新北市政府陳副市長純敬，於114年義民爺文化祭安座大典致詞。



圖、文／新北市政府

「114年新北市客家義民爺文化祭—義起轉新北」今（27）日盛大揭幕，由新北市政府客家事務局局長劉冠吟攜手值年爐主新北市客家才藝協會理事長陳明珠，一早南下新竹新埔義民廟恭迎義民爺神尊，新北市副市長陳純敬更特別出席並參與「安座大典」，象徵今年度義民爺文化祭正式啟動。

▲ 新北市客家事務局劉冠吟局長攜手新北市客家才藝協會爐主陳明珠理事長率客家鄉親至新埔義民廟迎神。



陳純敬副市長表示，義民祭承載的不只是宗教信仰，更是客家族群堅毅不拔、守護家園的精神象徵。今年是新北市自辦義民祭的第28年，從地方客家社團到市府共同參與，這份跨世代的凝聚力正是文化傳承最珍貴的價值。透過義民祭，我們不僅是向先民致敬，更要讓下一代年輕人認識這段歷史，並從中獲取力量。

▲114年新北市義民爺文化祭規劃親子彩繪陶豬，利用親子互動環節，讓家長帶著小朋友義起完成！



▲彩繪陶豬象徵義民祭典中的傳統「殺神豬」正逐步轉變，為傳統祭儀注入新的時代意義。

今日活動自清晨迎神便熱鬧登場，包括遶境祈福、親子彩繪陶豬、社團成果展演、酬神戲以及三獻吉禮，吸引大批市民到場參與。特別是「彩繪陶豬」深受親子喜愛，小朋友在創作過程中體驗傳統文化轉譯的趣味，成為活動亮點。

▲客委會范佐銘副主委、新北市議會李政勳副秘書長、新北客家局劉冠吟局長、新北市政府陳純敬副市長（左至右），恭迎義民爺上神龕。



客家局局長劉冠吟指出，義民祭是全臺最具代表性的客家信仰盛事，迎神遶境不僅是莊嚴的宗教儀程，更凝聚鄉親一呼百應的信念。今年更首次攜手國際級設計師黃家賢以「黑令旗」為核心的主視覺設計，展現義民軍保家衛土的精神，也透過一系列多元活動，讓傳統祭典與當代文化激盪出嶄新能量。

▲ 新北市政府客家事務局長劉冠吟於安座大典獻香。



市府預估，今年為期三天的義民祭將吸引超過5,000人共襄盛舉。劉冠吟局長強調：「義民祭不僅是宗教盛事，更是客家文化的核心價值。今年以『轉』為主題，象徵文化轉化、轉念與轉屋，希望傳達出客家文化既有趣又能貼近生活，更帶領市民在參與中重新認識客家。」

▲安座大典圓滿順利大合影。



更多活動詳情，請上新北市客家事務局 Facebook 與 Instagram 粉絲專頁查詢。



明日亮點預告

明（28）日將迎來義民祭最受矚目的「挑擔奉飯」活動，超過百戶鄉親將肩挑傳統飯擔，重現昔日庄頭同心協力的盛大場景，並透過奉飯儀式表達對義民爺的崇敬與感念。明日還有青春踩街與多元展演、以及代言人樂團帶來的熱力舞台，市府邀請市民朋友一同走進板橋市民廣場，感受最熱血的義民精神。