桃子腳國中小3期校舍啟用　侯友宜：打造優質教育環境

記者郭世賢／新北報導

新北市立桃子腳國中小今（26日）舉行第三期新校舍啟用典禮，市長侯友宜表示，北大特區環境優雅、適宜居住，人口快速成長帶動就學需求，市府歷時五年、總經費5.3億元，打造融合綠建築標章銀級認證、清水模美學與全齡共融設計的校舍，讓孩子從幼兒園、小學至國中能無縫銜接。

侯友宜說，新校舍以「安全、友善、無障礙」為設計核心，提供孩子舒適的學習環境，教室寬敞明亮，各班還有獨立的飲水機、洗手台及休憩空間，下課能在休閒區放鬆、聊天及看書，讓孩子每天都很期待上學。

教育局表示，桃子腳國中小三期新校舍為6層建物，設有9間幼兒園活動室、22間普通教室、5間特教教室與6間專科教室，並設置63格汽車停車位；校舍依年齡層規劃教室空間，並在高樓層設置退縮休憩區，讓學生能在課間舒展、交流，提升學習效能。另外，工程也獲得國家級肯定，榮獲「最佳規劃設計獎」、「最佳施工品質獎」及「綠建築銀級標章」認證。

教育局指出，因應北大特區學齡人口持續攀升，桃子腳國中小目前已達國小部54班、國中部23班及國中小集特班各1班，納入更多特殊需求學童，確保每個孩子都能在地就學。未來新北市將持續推動SDGs優質教育指標，讓孩子在安全無虞、設備完善的環境中快樂學習、永續成長。

