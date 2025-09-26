設籍新北市的光復鄉族人　三親等內親屬受災戶補助1萬元

▲因強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，鄰近堤防的佛祖街災情慘重，國軍與警消搜救人員在泥濘中持續搜索。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／新北報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成水淹光復鄉重大災情，新北市政府原住民族行政局宣布，凡設籍新北市的族人，若三親等內親屬居住於花蓮光復鄉，可申請每戶1萬元補助，補助用途包括，返鄉交通費、雇工支援、災後所需津貼。

原民局表示，樺加沙颱風重創東台灣，目前花蓮光復鄉災區內，民宅與道路仍滿是淤泥、倒塌樹木與障礙物。由於大型機具難以進入，多數清理只能仰賴人力完成。本局向在地族人了解在地需求後，他們表示，目前部落人力有限，像是 Fata’an 青年階層已投入物資分配、巡視部落及協助撤離，但在災後清理與復原上，仍迫切需要更多人力加入。

原民局說明，然而部落多為長輩居住，往往無力清掃，加上受災範圍廣大，更需要旅北族人的力量。因此，新北市特別啟動 「返鄉重建補助」，鼓勵設籍本市的青年族人返鄉協助清理與重建，和家人、族人一起，儘速復原家園。



新北市原住民返鄉重建啟動補助計畫，凡設籍新北市的族人，若三親等內親屬居住於花蓮光復鄉，可申請每戶1萬元補助，補助用途包括，返鄉交通費、雇工支援、災後所需津貼。減輕返鄉族人的經濟壓力。

針對申請方式，原民局表示，自急難事由發生日起3個月內，向原民局及新北各區公所提出申請。申請資料需準備申請書、申請人身分證明文件、金融機構存摺封面影本、領據，免附受災照片或村里證明，流程簡單快速。