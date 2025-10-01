高雄R20後勁站動工　43億元投資楠梓雙星「行政中心、青年宅、空中綠廊」一次到位

▲高捷紅線R20後勁站聯開動土。（圖／高雄市政府提供，下同）



地方中心／高雄報導

高雄捷運紅線R20後勁站迎來重磅升級！市府看準台積電進駐帶來的就業人口與住宅需求，推出「R20楠梓雙星」聯合開發案，總投資額高達43億元，8月21日正式動土。未來將結合日本建築大師隈研吾設計，打造科技青年宅、楠梓第二行政中心、長青學苑與空中藝術綠廊道，預計119年完工，將北高雄打造成結合科技、交通、美學的新城市地標。

軌道＋產業聚落：北高雄加速翻轉

隨著半導體S廊帶逐漸成形，台積電高雄廠進駐，讓楠梓成為科技人才的聚集地，高市府也同步加快腳步推動軌道建設與TOD（Transit-Oriented Development）聯合開發。R20後勁站成為第一個亮相的重要據點，市府定位為「楠梓雙星」，不只要解決居住與行政需求，更要讓全世界看到高雄的嶄新面貌。

「楠梓雙星」亮點一次看

R20聯開案土地面積1,658坪，建蔽率60%、容積率420%，總開發量體約1.9萬坪，將打造兩棟複合大樓。A棟為15層樓高，結合住宅與公共服務。2至7樓將規劃947坪的「楠梓第二行政中心」，設置區公所、戶政事務所、里民活動中心及150坪的長青學苑，提供社區服務一條龍。8至15樓則打造84戶「科技青年宅」，專為周邊半導體園區人才設計，滿足就業潮帶來的居住需求。B棟則是24層集合住宅，並引入多元商業空間，讓生活機能一次到位。市府指出，完工後不只是一座住宅大樓，而是一個融合行政、居住、商業的完整生活基地。

▲圖為楠梓雙星模擬圖。

公園＋綠廊：生活機能全面升級

除了建築開發，市府還將在基地西北側打造3.93公頃的楠梓後勁公園，投入6,500萬元經費，以「森林熊的家」為主題，規劃8大遊戲區，滿足從幼兒到銀髮族不同年齡層的需求，預計114年底完工。

同時，全新設計的空中藝術綠廊道也將亮相！未來將取代原本海專路上的人行天橋，讓民眾能直接從捷運月台走到聯開基地。外觀結合捷運站體與綠色植栽，不只是交通動線，更是兼具美感的「空中綠橋」，成為北高雄全新打卡熱點。

▲圖為空中藝術綠廊道將連接R20與楠梓第二行政中心模擬圖。

國寶級設計＋公共建設 雙引擎助攻

這次聯開案由高市府攜手鑲揚國際開發及福裕事業股份有限公司共同推動，並邀請到日本「國寶級建築大師」隈研吾參與設計。未來R20站將透過空中綠廊與楠梓第二行政中心串連，展現高雄獨特的城市美學。

高市府表示，這不僅是單一開發案，而是整體產業與城市規劃的一環。藉由TOD模式，不只挹注捷運基金，還能推動北高雄成為交通、科技與宜居生活兼具的新城市中心。

2025動土、119年完工 北高雄新門戶倒數中

「R20楠梓雙星」於113年9月簽約、114年正式動工，目標在119年7月完工。屆時不僅將為北高雄帶來全新生活圈，更要成為結合交通、美學、產業與綠意的城市新門戶。

市府也透露，未來會持續盤點其他捷運沿線土地，推出更多聯合開發案，與科技產業S廊帶一起，成為高雄下一波創新引擎。相關資訊將持續公布於捷運局官網（https://mtbu.kcg.gov.tw/）。

(高雄市政府廣告)



