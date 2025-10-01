　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前檢座勾結警友會站長賺黑心錢！8年前佈局砂石　林地鏟禿倒垃圾

▲▼高雄大樹統嶺段林地遭傾倒營建廢棄物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄大樹統嶺段林地遭傾倒營建廢棄物。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

不只美濃大峽谷，高雄市大樹統嶺段也發生林地濫墾，遭不法業者傾倒廢棄物。檢警爬梳線索，追出幕後主使者竟是惡名昭彰的前檢察官陳正達。地方人士指出，陳正達時任檢座時就結交黑白兩道，8年前認為廢棄物與砂石處理有利可圖便開始佈局，他勾結當地警友會站長黃文宏，憑藉其警友會身份走跳地方，建構事業廢棄物處理管道。

回顧前檢察官陳正達的過往紀錄，堪稱台灣司法界最具爭議的案例。2002年間，他與調查局調查員蔡俊士假藉辦案需要，發函海關違法放行貨櫃，讓走私集團得以輸入香菇、洋菸和槍械。案件延燒多年，直到2017年最高法院定讞，陳正達被判7年6月徒刑，並於2021年5月假釋出獄。

由於陳正達是在檢察官任內期間犯案，最初並未影響其律師資格，引發輿論譁然。為防止類似案例重演，律師法於2019年修正，規定凡曾因刑案判刑一年以上確定者，律師證書應予廢止。2021年底，陳正達與23名前司法官的律師證書遭到撤銷，正式退出律師職業圈。

▲▼高雄大樹統嶺段林地遭傾倒營建廢棄物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼整座山頭被丟棄磚頭、石塊、鋼筋等營建廢棄物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄大樹統嶺段林地遭傾倒營建廢棄物。（圖／記者許宥孺翻攝）

然而，陳正達惡性不改，橋頭地檢署近期追查美濃區與大樹區多處農地遭不法集團盜採、傾倒廢棄物，0.2公頃的林地全被鏟禿，這座山頭被亂倒水泥、磚頭、塑膠水管等營建廢棄物。檢警鎖定陳正達為幕後金主與操縱者，專案人員昨9月29日兵分多路搜索，除查扣1435萬元現金，並拘提陳正達與仁武分局溪埔派出所警友會站長黃文宏到案。

地方人士指出，陳正達入獄前就看中砂石這塊大餅有利可圖，其法律背景可鑽法規漏洞，又因身份廣結黑白兩道，假釋出獄後勾結財力雄厚的地方仕紳黃文宏，由黃文宏和女友物色農地，找人頭租地傾倒廢棄物，大賺廢棄物黑心錢。

據悉，溪埔派出所正是負責高屏溪沿岸治安的單位，而黃文宏身兼警友會站長，能透過名義上「合法協助派出所業務」的方式，將資金挹注警方使用，也因此取得涉入派出所事務的正當性。這樣的角色不僅讓外界質疑是否已有警界人士被牽連，也讓檢方後續偵辦增添更多疑點。

▲▼高雄大樹統嶺段林地遭傾倒營建廢棄物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲檢警查出前檢察官、警友會站長涉案。（圖／記者許宥孺翻攝）

仁武分局表示，黃文宏過去擔任警友會一般會員，今年度才擔任站長，日前知悉黃文宏涉案遭拘提後，已聯繫高雄市警察之友總會，根據會員章程將他汰除。

專案小組將陳正達、黃文宏拘提到案，複訊後認定兩人犯嫌重大，依違反《廢棄物清理法》等罪嫌向法院聲請羈押禁見。橋頭地院已裁定兩名被告各羈押2個月，並禁止接見與通信。至於陳正達、黃文宏之間究竟如何認識、是否存在長期合作關係，還有待司法進一步釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復
鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮縣府啟動「一戶一社工」　即時提供受難家屬心理+生活支持

緩撞車遇劫！「催油門給休旅車追」仍遭撞毀　驚險畫面曝光

國道3號休旅車連撞內外側護欄　車軸掉落害後車追撞駕駛送醫

灌7瓶啤酒上路「醉到忘記開大燈」　狂奔被逮特殊身分曝光

詐領差旅、餐旅費7萬元　陸軍司令部2上校認罪獲緩刑

酒駕挨罰1.5萬元　「警2疏漏」騎士翻盤免罰

鏟子超人首日上工被割出5cm傷口　正妹「舉手」帶進醫護站縫合

撿屍性侵女同學致懷孕　他催買事後藥還找友人假扮父親談判

拜紫南宮轉頭勒脖香客搶走1.2萬　狠男下場要關5年半

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象：是優雅小姐姐

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

花蓮縣府啟動「一戶一社工」　即時提供受難家屬心理+生活支持

緩撞車遇劫！「催油門給休旅車追」仍遭撞毀　驚險畫面曝光

國道3號休旅車連撞內外側護欄　車軸掉落害後車追撞駕駛送醫

灌7瓶啤酒上路「醉到忘記開大燈」　狂奔被逮特殊身分曝光

詐領差旅、餐旅費7萬元　陸軍司令部2上校認罪獲緩刑

酒駕挨罰1.5萬元　「警2疏漏」騎士翻盤免罰

鏟子超人首日上工被割出5cm傷口　正妹「舉手」帶進醫護站縫合

撿屍性侵女同學致懷孕　他催買事後藥還找友人假扮父親談判

拜紫南宮轉頭勒脖香客搶走1.2萬　狠男下場要關5年半

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象：是優雅小姐姐

新壽盼直接轉地上權予輝達　蔣萬安重申「2方案」：一切合法合規

東京隨機殺人！76歲婦遭刺喪命　嫌犯冷血喊「誰都可以殺」

林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

14歲時失去選擇　童婚女孩講述被奪走的青春與夢想

蘋果M5 iPad Pro開箱影片曝光　GPU效能暴漲近四成？

超越迷你版LABUBU！　「星星人」新品隱藏款「溢價16倍」

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復正常車流

全運會10月雲林登場　蔣萬安授旗北市代表隊劍指五連霸

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

查亡夫遺物驚見婚外情錄音！　小三被判吐回146萬元

【樂觀刻進骨子裡】一群可愛的原民哥邊唱邊跳邊鏟土！

社會熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

攜愛女直衝災區救援！吊車大王：戰到最後一兵一卒

災民「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手

虎媽虐死21歲女　疑伴屍5天滅證

快訊／高雄大樹濫墾案　前檢察官被羈押

吸金公司「借屍還魂」重出江湖　上櫃公司被捲入

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

花蓮光復災後第9天　消防署曝缺這11項物資

宜蘭國道5火燒車　女駕駛驚險逃生

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

國3驚險追撞！22歲男開輔助駕駛車頭撞爛

更多熱門

相關新聞

即／澄清湖驚見女浮屍！目擊民眾嚇壞報警

即／澄清湖驚見女浮屍！目擊民眾嚇壞報警

高雄澄清湖今（1）日驚傳落水！有民眾在三亭攬勝旁看到一名女子趴在湖面，嚇壞報警求助。警消獲報趕到到打撈上岸，但失去生命跡象，被救起時明顯死亡，警方後續管制現場並報請相驗釐清。

即／國一4車連環撞！南下高科段火燒車傷亡不明

即／國一4車連環撞！南下高科段火燒車傷亡不明

高雄環保超人出動！66人33機具馳援花蓮

高雄環保超人出動！66人33機具馳援花蓮

侯西峰攜女兒罕現身　直言除拚現金：沒人賣便宜房

侯西峰攜女兒罕現身　直言除拚現金：沒人賣便宜房

大樹統嶺山林遭濫墾　2人聲押1人竟是前檢察官

大樹統嶺山林遭濫墾　2人聲押1人竟是前檢察官

關鍵字：

高雄前檢察官廢棄物陳正達濫墾橋頭地檢署

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面