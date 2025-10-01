前檢座勾結警友會站長賺黑心錢！8年前佈局砂石　林地鏟禿倒垃圾

▲高雄大樹統嶺段林地遭傾倒營建廢棄物。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

不只美濃大峽谷，高雄市大樹統嶺段也發生林地濫墾，遭不法業者傾倒廢棄物。檢警爬梳線索，追出幕後主使者竟是惡名昭彰的前檢察官陳正達。地方人士指出，陳正達時任檢座時就結交黑白兩道，8年前認為廢棄物與砂石處理有利可圖便開始佈局，他勾結當地警友會站長黃文宏，憑藉其警友會身份走跳地方，建構事業廢棄物處理管道。

回顧前檢察官陳正達的過往紀錄，堪稱台灣司法界最具爭議的案例。2002年間，他與調查局調查員蔡俊士假藉辦案需要，發函海關違法放行貨櫃，讓走私集團得以輸入香菇、洋菸和槍械。案件延燒多年，直到2017年最高法院定讞，陳正達被判7年6月徒刑，並於2021年5月假釋出獄。

由於陳正達是在檢察官任內期間犯案，最初並未影響其律師資格，引發輿論譁然。為防止類似案例重演，律師法於2019年修正，規定凡曾因刑案判刑一年以上確定者，律師證書應予廢止。2021年底，陳正達與23名前司法官的律師證書遭到撤銷，正式退出律師職業圈。

▲▼整座山頭被丟棄磚頭、石塊、鋼筋等營建廢棄物。（圖／記者許宥孺翻攝）



然而，陳正達惡性不改，橋頭地檢署近期追查美濃區與大樹區多處農地遭不法集團盜採、傾倒廢棄物，0.2公頃的林地全被鏟禿，這座山頭被亂倒水泥、磚頭、塑膠水管等營建廢棄物。檢警鎖定陳正達為幕後金主與操縱者，專案人員昨9月29日兵分多路搜索，除查扣1435萬元現金，並拘提陳正達與仁武分局溪埔派出所警友會站長黃文宏到案。

地方人士指出，陳正達入獄前就看中砂石這塊大餅有利可圖，其法律背景可鑽法規漏洞，又因身份廣結黑白兩道，假釋出獄後勾結財力雄厚的地方仕紳黃文宏，由黃文宏和女友物色農地，找人頭租地傾倒廢棄物，大賺廢棄物黑心錢。

據悉，溪埔派出所正是負責高屏溪沿岸治安的單位，而黃文宏身兼警友會站長，能透過名義上「合法協助派出所業務」的方式，將資金挹注警方使用，也因此取得涉入派出所事務的正當性。這樣的角色不僅讓外界質疑是否已有警界人士被牽連，也讓檢方後續偵辦增添更多疑點。

▲檢警查出前檢察官、警友會站長涉案。（圖／記者許宥孺翻攝）



仁武分局表示，黃文宏過去擔任警友會一般會員，今年度才擔任站長，日前知悉黃文宏涉案遭拘提後，已聯繫高雄市警察之友總會，根據會員章程將他汰除。

專案小組將陳正達、黃文宏拘提到案，複訊後認定兩人犯嫌重大，依違反《廢棄物清理法》等罪嫌向法院聲請羈押禁見。橋頭地院已裁定兩名被告各羈押2個月，並禁止接見與通信。至於陳正達、黃文宏之間究竟如何認識、是否存在長期合作關係，還有待司法進一步釐清。