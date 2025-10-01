大票人挺年輕男！　他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

▲台北捷運年輕人與老婦爆發衝突。（圖／翻攝自Threads／＠queen7_910）

記者周亭瑋／綜合報導

台北捷運優先席衝突事件持續延燒，由於是婦人先挑釁，又爆出不少黑歷史，儘管年輕男「一腳踹飛她」，仍得到大批網友支持。不過，神科醫師沈政男直言，網路上的討論與風向，顯示台灣社會的道德意識停留在幼兒階段；他更警告，這不只是單一暴力事件，而是「厭老」情緒正在浮現的歷史性一刻。

沈政男指出，許多人對老婦人冷嘲熱諷，甚至以「X髮魔女」等字眼形容，正是典型的厭老用語。社會將焦點放在「老人有沒有資格要求讓座」，卻忽視了制度面的檢討，例如博愛座政策轉為「優先席」，模糊了使用界線，導致世代認知差異的衝突加劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步警告，厭老與厭童其實同樣蔓延，這次是踹老人，下次可能就是踢小孩。像是近期網路上流傳的「速食店大人回嗆小孩」笑話，正是一種厭童文化的展現，而社會上「帶小孩出門干擾別人」的輿論，也反映出厭童的情結正在滋長。

「市面上越來越多禁止小孩進入的餐廳，厭童但不厭毛小孩，這就是台灣。」沈政男直言，高齡化與少子化疊加，加上世代價值差異，讓年輕人對老人及小孩的不耐情緒不斷升高，卻缺乏公共論述能力去反思問題。相比之下，日本雖也有「老害」說法，但還不至於演變成公開暴力，他憂心台灣卻只花一個世代就跨過了界線。

沈政男表示，「厭老與厭童不是只有台灣，而是進步社會都會發生，尤其是東亞，主要原因在於高齡化與少子化，然後社會轉變太快，形成了世代之間價值觀的差異，於是年輕人看不慣老人，然後不婚不生，沒必要體會與同理帶小孩的辛苦，當然就看不慣吵鬧的小孩了。」

最後，他不禁感嘆，台灣公共討論環境日益淪為拍手叫好的情緒發洩場，社會學視角的嚴肅評論已被取代。捷運衝突事件真正揭示的，是制度與價值討論的缺席，「這一腳踹出的不是老人，而是台灣社會的前現代化本質。一些更重要的進步議題在台灣不進反退，原因就在這裡。」

．本文由沈政男授權引用。

►一腳踹飛老婦「恐怖代價曝光」 律師嘆：你想她會怎麼主張？

►挑釁逼讓座！老婦被踹飛「默默吐1句」 作家一聽傻眼了

►北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」 曾拿雨傘敲孕婦

