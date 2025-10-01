　
社會 社會焦點 保障人權

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝！竊盜判55天遭通緝


▲▼台北捷運年輕人與老婦衝突，北市捷運警察要辦了。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

▲捷運鬧事婦人慘遭飛踢，身分曝光竟是通緝犯。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

記者邱中岳／台北報導

近日傳出一段台北捷運上的衝突影片，一名婦人在捷運車廂裡用袋子碰撞一名年輕人，結果該名年輕人先以腳擋住，再起身朝婦人猛踹一腳，警方獲悉後以互毆事件處理，將通知到案說明；經查，這名73歲曾姓白髮婦人因竊盜遭通緝，1日被大同分局警員逮捕到案。

北捷9月29日下午傳出逼讓座引發肢體衝突事件。一名手持多袋物品及一把直立雨傘的白髮老婦，疑因不滿一名年輕人坐在優先席上，不停逼對方讓座，以手中的袋子敲打年輕人，結果遭年輕人踹飛到對面座位上，讓老婦氣到當場喊報警，但她想報警卻不敢報的原因曝光。

該名曾姓婦人住在大同區涼州街，因為竊盜罪嫌遭判刑55天，沒有到案執行，所以被士林地檢署發布通緝，1日上午9時許被警方在全家超商查緝到案，警方一眼就認出她就是在捷運上與年經人發生爭執、鬥毆的婦人，捷運警察隊也將派員前往確認身分。

曾婦被警方查獲時還企圖脫身，不斷大聲高喊「你們找錯人了」，但對於未到案執行的通緝犯，轄區警方已掌握其動向、行蹤，最後順利逮捕曾婦。

據悉，曾姓婦人犯下多起竊盜罪嫌，包括在家樂福重慶店偷竹筍等，所以合併執行55天，未到案執行所以被發布通緝。

09/30 全台詐欺最新數據

