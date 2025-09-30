　
社會 社會焦點 保障人權

匯款+面交300次！失智婦投資生基位4年被騙1.6億　詐團手法曝

▲▼北市一名婦人四年內被騙走1.6億元。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市一名婦人4年內被騙走1.6億元。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局又公布打詐儀錶板統計資訊，2025年8月最新一期查獲49組詐騙集團共415人、查扣不法所得3888萬元，攔阻金額2.4億元，北市刑大也表示，一名失智症婦人，在2022年開始陸續被騙3年之久，詐騙集團利用各種手段吸取被害人財物，連房產都遭抵押，合計騙走1.6億元，警方目前仍循線追查詐團成員。

警方調查，罹患失智症的67歲張姓婦人，從2022年開始就被詐騙集團盯上，以投資生基位當作誘因，陸續以繳交手續費、稅金等理由，要求婦人提錢面交，婦人被騙光存款後，詐騙集團再度誘導婦人前往借高利貸、賣出名下不動產後交付現金，4年內就騙走1.6億。

據悉，該名婦人在4年間共計匯款、面交超過300次，連不動產都拿去設定抵押借款8千多萬，連同高利貸借貸部分共計被騙走1.6億元，剩下還有高利貸的債務部分要處理，直到2025年家屬驚覺有異才報警處理，北市警方目前也受理報案，並著手追查詐騙集團成員到案。

警方在對話裡還發現，詐騙集團甚至還要婦人再籌出150萬，還說「你之前不是說你那些土地很值錢」，婦人回覆，已經拿出都更的土地，借出來的錢早就拿給詐騙集團，詐團契而不捨追問，都更土地不是應該漲很多嗎？企圖要從婦人身上剝取更多財物。

北市刑大大隊長盧俊宏表示，「網路購物詐騙」、「假投資詐騙」、「假交友詐騙」是當前高發的詐欺手法，提醒民眾切勿輕信來路不明的網路廣告、投資群組或是投資邀約，只要對方提到派員面交現金，絕對是詐騙集團。

北市警察局長李西河再次呼籲，防範詐騙需要社會與家庭成員共同努力，北市政府警察局將持續透過跨局處合作、社群預警與基層宣導，強化民眾識詐能力，唯有全民共同參與，才能有效遏止詐騙行為，守護民眾財產安全。

09/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

失智症婦人遭騙1.6億！　房產都被抵押
做災戶和鏟子超人的後盾！彰化環保局出動3車5人　挺進災區清淤

新北男未金援獄友遭強擄痛毆　2嫌落網辯：他欠數萬遊戲幣

長期顧思覺失調兒崩潰！基隆媽「想帶他走」失敗　一審判決出爐

