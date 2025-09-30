　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柬埔寨旅遊注意！韓男首都金邊「遭擄人綁架」　警破獲犯罪集團

▲▼韓籍何姓男子（右）在柬埔寨首都金邊遭犯罪組織綁架，警方逮捕4名陸籍嫌犯與1名柬籍車手（左上下）。（圖／翻攝自Khmer Times）

▲韓籍河姓男子（右）在柬埔寨首都金邊遭犯罪組織綁架，警方逮捕4名陸籍嫌犯與1名柬籍車手（左上下）。（圖／翻攝自Khmer Times）

記者羅翊宬／綜合外電報導

柬埔寨首都金邊日前發生韓籍男子遭犯罪集團綁架、拷問事件！現年51歲韓籍河姓男子在咖啡廳用餐後步行返回車輛時，遭5名嫌犯突襲帶走。警方迅速介入，救出受害者，並逮捕包括4名中國籍及一名柬籍車手在內的嫌犯，查獲槍枝、毒品與違禁器材。此案凸顯近年針對韓國人的綁架及暴力犯罪在當地急速增加。

根據韓媒《YTN News》，事件發生在當地時間9月21日晚間8時30分，河姓男子在金邊萬景崗區（Boeung Keng Kang，BKK）一間咖啡廳用餐後，步行返回自用白色TOYOTA PRIUS車輛時，遭5名嫌犯突襲強行帶走。目擊事件的咖啡廳保全立即報警。警方根據監視器畫面追查，並在嫌犯試圖搬運受害者車輛時，逮捕首名中國籍37歲嫌犯趙雲龍（ZHAO YUNLONG，音譯）。

《高棉時報》補充，警方隨後於9月22日下午5時，在金邊達恩彭區（Daun Penh）查托木克街889號的酒店內，成功抓獲另外3名中國籍嫌犯徐通輝（XU TONGHUI，39歲）、杜勇志（DO YONGZHI，45歲）、鄭明哲（ZHENG MING ZIE，41歲），以及一名柬籍車手Phum Vuthy（35歲），並順利救出河姓男子。

警方在嫌犯藏匿處查獲多項證物，包括K54半自動手槍1把、彈匣2個、子彈9發、鐵棍1根、對講機3台、被視為毒品的Yama藥丸112顆、兩本護照以及吸食器材。5名嫌犯目前被暫時拘留在萬景崗區警局，將依綁架、非法持槍及毒品持有等罪名進行調查，隨後送交法院審理。

南韓駐柬埔寨大使館統計，近年針對韓國人的綁架及非法拘禁案件激增，2022至2023年間平均每年僅10至20件，但去年卻暴增至221件，今年上半年已達到212件，恐超越去年全年紀錄。

有鑑於此，南韓政府已於9月16日對金邊發布2級旅遊警示，針對西哈努克市、波哥山及巴貝特等地發佈2.5級特別旅遊注意警示，呼籲國民避開危險地區或暫緩前往，並要求當地民眾務必移往安全地區。

09/29 全台詐欺最新數據

快訊／應曉薇一下車「又跟愛女親嘴」！
獨／沒淹死也等枯死！破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了
遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋
快訊／高虹安涉貪一審判刑7年4月　二審今辯結12月16日宣判
38歲女搭捷運暈倒「三條冠狀動脈全塞」　醫示警：心肌梗塞年輕

