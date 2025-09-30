他「打工賺2000元」下場要關2年　法官曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）有正職的學徒工作，卻為了賺更多錢而幫助詐騙集團打工，導致受害者被騙386萬餘元。橋頭地院法官日前審理之後，認為阿榮的犯罪動機沒有可同情之處，犯罪手段難認輕微，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑2年。

▲阿榮「打工」賺了2000元，結果卻因此觸法，被法院判刑2年。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該詐團的成員在2023年10月間於網路上刊登不實投資廣告，等到受害者上鉤後，再透過LINE與對方聯繫，佯稱依照指示投資可以獲利出金，誘導受害者匯款或與車手面交款項。

為了讓受害者相信真的可以投資獲利，進而拿出更多資金，詐團指示阿榮在同年11月間前往郵局，以臨櫃無摺存款的方式，將3萬6000元匯入受害者的帳戶，假裝是投資獲利的錢。後來受害者想要出金卻被拒絕，這才驚覺上當，憤而報警處理。

阿榮落網之後，在接受警詢及偵查期間，均矢口否認犯行，直到進入法院審理程序才改口坦承，同時他也承認有拿到現金2000元報酬。

橋頭地院法官認為，阿榮有正當工作，卻為了賺取更多報酬，上網尋找偏門工作，結果成了詐團的幫手，犯罪動機並無可同情之處；此外，他在詐團中雖然是邊緣角色，但他明知自己的行為可能會讓受害者被騙更多錢，仍選擇幫助詐團，導致受害者損失386萬7370元，犯罪手段難認輕微。

法官表示，考量到阿榮已經坦承犯行，但至今仍未與受害者和解或賠償損害，也沒有獲得受害者的諒解，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑2年，全案仍可上訴。