「培訓後月入百萬」年輕男剛退伍急求職　險淪詐團人頭戶

▲剛退伍男子險遇詐騙，草屯警助其識破。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

剛從軍中退伍的石姓男子，因聽信友人推薦，加入某「職業培訓機構」，聲稱培訓完成後即可月入百萬，但需辦理銀行帳戶並供機構使用；所幸石男赴銀行申請開戶時，經行員關懷提問並察覺有異，通報2名警員到場後，立即識破是典型騙取人頭戶的詐騙手法，進而成功攔阻詐騙。

據了解，該名石姓男子年約23歲，退伍後正為了找工作煩惱，日前透過認識不久的友人得知1所職業培訓機構，雖需繳納培訓課程費用17萬元，但培訓完成後即有機會月入百萬，無力繳納學費亦可供帳戶給該機構、申請學貸及獎學金，以抵免學費；石男聞訊後不疑有他，立即前往草屯鎮玉山銀行辦理開戶。

該行行員關懷提問時獲悉石男遭遇，直覺有異，隨即通報草屯警分局，中正派出所警員許軒懷、李博丞到場後，確認是求職詐騙陷阱，提醒石男「不用經驗，上完培訓就可月入百萬？有可能嗎？」如果聽信詐騙集團指示即可能成為人頭戶或變相被利用成為車手；石男這才恍然大悟，並放棄辦理開戶，對警方及行員的協助感謝不已。

草屯分局長劉千祥表示，社會新鮮人求職時需特別注意求職陷阱，凡是「不需學歷、經驗即可月入高薪」等，都極可能是詐騙話術，可撥打165反詐騙專線或110報警電話查詢求證；該分局也與轄內金融機構建立完善通報機制，此次展現聯手防詐成果，期盼透過各機構機警通報，加上分局同仁的耐心勸阻，共構「阻詐一條龍」，進而遏止詐騙犯罪。