綠黨團「釋殺傷力消息」對話外流　張惇涵：是就立委關心災區來回答

▲行政院秘書長張惇涵。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對日前民進黨團群組討論花蓮災情時，綠委王定宇建議政院「釋出具殺傷力消息」。行政院秘書長張惇涵今（30日）回應，委員在群組裡面都有關心災情，我們還是就災區狀況回答。目前最重要中央地方合作做好災區復原。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決式溢流，造成多人死亡，但傳出民進黨立委王定宇在黨團內部群組提到，光復鄉罹難者位置全在中央災害應變中心要求的強制疏散撤離範圍內，花蓮縣政府落實執行不力難辭其咎，並標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄及民進黨秘書長徐國勇等，建議可透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、本黨委員和政務人員反擊，內容曝光後引發社會譁然，民進黨團則強調，一切以救災為先。王定宇也澄清，真相只對造謠者有殺傷力。

對此，行政院秘書長張惇涵今日下午出席立法院備詢前受訪表示，委員在群組裡面都有關心災情，我們還是就災區狀況回答。目前最重要中央地方合作做好災區復原，中央地方也有合作橋梁管道，相信也希望大家一起努力，包含很多鏟子超人、民間力量一起，趕快光復家園。

▲環境部長彭啓明。（圖／攝影中心攝）

環境部長彭啓明則說，災區現在加速清淤中，因為現場淤泥蠻多的，目前力拼中秋節清完。

針對堰塞湖狀況，農業部長陳駿季表示，7月26日開始都有持續監測堰塞湖，目前水位下降，水量也持續減少，但還有持續溢流現況，由於整個壩體呈不穩定狀態，擔心壩體周遭會有些坍方，還是持續紅色警戒提醒下游居民。

▲農業部長陳駿季。（圖／記者詹詠淇攝）

而談及衛福部賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」善款流向、運用方式，擔任董事長的行政院政委陳時中表示，到昨天（募款）將近5億，這次捐款相對比數較多，社會的愛心、有很多人踴躍來捐，「我們當然會做適當的運用跟分配」，下午會議會進一步討論怎麼使用，當然整個帳目都會對外公開。

另，針對美國農業部次長訪台，外界擔心肉品開放一事，陳駿季說，今早農業部拜訪都是友好訪問討論，並沒有討論到任何有關關稅議題。

▼行政院政委陳時中。（圖／攝影中心攝）