台鐵「增開、延駛」6大措施延長　支援「鏟子超人」到10/15

▲台鐵增開、增停列車和站票等措施延長至10月15日。（圖／翻攝自Facebook／國營台灣鐵路公司）

記者李姿慧／台北報導

為持續支援花蓮光復重建、載送「鏟子超人」，台鐵公司今(30日)在臉書上宣布，9月30日起到10月15日，將持續加開8列次、所有對號列車增停光復站、全面開放站票等6大措施，將延續至10月15日。台鐵則表示，「加開持續，讓愛接力飛行。」

台鐵公司今在臉書粉絲團「國營台灣鐵路股份有限公司」宣布，在花蓮光復的重建路上，台鐵傾聽每一位「超人」的需求，讓愛與希望接力飛行；自9月30日起至10月15日，持續啟動加強花蓮疏運服務，讓愛心一班接著一班前行，讓希望一份傳遞一份延續。

支援光復6大措施將延續至10月15日，包括加開DMU柴油客車12輛4列及區間車4列，共計8列次；所有上、下行對號列車均加停光復站，鳴日號、環島之星及山嵐號等觀光列車除外，方便旅客與救災人員進出；花蓮至台東段的新自強號將全面開放站票，容納更多旅客。

此外，延駛服務方面，區間車4102次、4124次將延駛至光復站，並停靠吉安、志學、壽豐、豐田、鳳林及萬榮等站；簡化進站流程措施則考量為縮短排隊時間，光復站閘門全開，提供進站乘車證明單。

高峰疏運部分，台鐵也規劃在上午7時至10時、下午3時至7時30分，加強分流與安全防護。

台鐵表示，台鐵相信，加開的不只是列車，更是愛心與勇氣的接力。在這關鍵的時刻，台鐵將持續全力運轉，陪伴每一位居民與超人，邁向重建的明天。