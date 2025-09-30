　
政治

比照921震災！林岱樺籲賴清德對花蓮頒布緊急命令　設重建委員會

▲▼林岱樺呼籲賴清德對花蓮災區發布緊急命令。（圖／林岱樺國會辦公室提供）

▲林岱樺呼籲賴清德對花蓮災區發布緊急命令。（圖／林岱樺國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

樺加沙颱風導致花蓮堰塞湖溢流潰壩，使得光復鄉災情慘重，導致多人死亡失蹤、居民住戶毀損、財產嚴重損失。民進黨立委林岱樺今 （30日）呼籲，總統賴清德應針對花蓮災區頒布緊急命令，隨時監控堰塞湖之後續危害與防範，及統合災後重建之人力與預算，以利災民早日脫離困境，重建家園。

林岱樺表示，基於同島一命的立場，整合中央與地方救災的效率，敦請賴清德總統依據憲法之規定，比照921震災之處置，針對花蓮地區頒布緊急命令，並設立跨部會的重建委員會。

憲法增修條文第二條第三項規定，總統為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故，得經行政院會議之決議發布緊急命令，為必要之處置。又對於人民受非常災害者，國家應予以適當之扶助與救濟，憲法第一百五十五條亦定有明文規定。

此項扶助與救濟，性質上係國家對受非常災害之人民，授與之緊急救助，關於救助之給付對象、條件及範圍，國家機關於符合平等原則之範圍內，得斟酌國家財力、資源之有效運用及其他實際狀況，採取合理必要之手段，為妥適之規定。而上次政府依此發布緊急命令，為26年前921大地震時。


