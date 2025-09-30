快訊／黃國昌狗仔集團偷拍受害者之一　林右昌曝嚴重處：太離譜了

▲前民進黨秘書長林右昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵，包含綠委王義川、政委張景森、陳時中、前民進黨秘書長林右昌、前民眾黨主席柯文哲，甚至有國家通訊社記者涉入，《菱傳媒》也捲入其中，甚至傳出將停止發稿運作。受害者之一的林右昌今（30日）表示，對於會被跟監跟拍，自己並不驚訝，這件事情之所以嚴重，是因為黃國昌身分特殊，他既是立委更是現任台灣民眾黨主席卻涉入跟監偷拍，用黃國昌過去的話就是「太離譜了！真的太離譜了！」

隨著黃國昌狗仔事件曝光，《菱傳媒》也被捲入其中，其社長陳申青日前發表聲明坦言，在2021年到2022年期間，剛出刊的菱傳媒與揭弊組織間，基於公共監督、媒體專業精神，有接受合適的新聞題材，並由社長本人負責聯繫，並非政治偵防。不過，聲明仍未讓輿論止血。據了解，《菱傳媒》員工30日一早接到公司通知，立即停止發稿作業。預計下午的社長談話中，不排除觸及公司是否結束營運或資遣員工議題。

林右昌表示，今日鏡週刊報導黃國昌指揮狗仔全面跟監跟拍以民進黨為主的政治人物，也曾經在大罷免期間，跟監、跟拍過我。說實在的，對於會被跟監跟拍，我其實並沒有太多驚訝；因為，民進黨的政治人物被跟監跟拍，從國民黨戒嚴時代至今，也不算什麼新鮮事。

對於也受到跟拍，林右昌認為，這件事情之所以嚴重，對台灣民主政治產生極大傷害，是因為黃國昌現在的身份很特殊！他不但握有龐大的權力與資源，也有很大的社會影響力，可以影響國家的未來。

林右昌說明，黃國昌的第一個身份：他是現任的立法委員。在一般身份上，立委是「民意代表」，是「公職人員」，但並不是行政體系的公務員。但因為立委也握有很大的權力，可以制定法律、審查預算、影響政策；當涉及法律責任時，在部份法律中也會被視同公務員，並加重規範，以避免權力被濫用。

林右昌強調，黃國昌的第二個身份：他是現任的「台灣民眾黨」黨主席，在今年2月份才以96.11%的超高得票率當選。而「台灣民眾黨」是以強調法治、人權、公開透明為自許的政黨。現在民眾黨黨主席爆發涉入跟監跟拍的政治醜聞，儘管黃國昌還是問A回B，否認辯解，但社會大眾心中也自有一把尺。

林右昌直言，大家都在看，看民眾黨的黨員和黨公職，是否能容許他們的黨主席涉入這種跟監偷拍的事情。如果用過去黃國昌自己的話，應該會說：「太離譜了！真的太離譜了！」