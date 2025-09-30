　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／黃國昌狗仔集團偷拍受害者之一　林右昌曝嚴重處：太離譜了

▲全台大罷免行動失敗，民進黨秘書長林右昌出面說明。（圖／記者林敬旻攝）

▲前民進黨秘書長林右昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵，包含綠委王義川、政委張景森、陳時中、前民進黨秘書長林右昌、前民眾黨主席柯文哲，甚至有國家通訊社記者涉入，《菱傳媒》也捲入其中，甚至傳出將停止發稿運作。受害者之一的林右昌今（30日）表示，對於會被跟監跟拍，自己並不驚訝，這件事情之所以嚴重，是因為黃國昌身分特殊，他既是立委更是現任台灣民眾黨主席卻涉入跟監偷拍，用黃國昌過去的話就是「太離譜了！真的太離譜了！」

隨著黃國昌狗仔事件曝光，《菱傳媒》也被捲入其中，其社長陳申青日前發表聲明坦言，在2021年到2022年期間，剛出刊的菱傳媒與揭弊組織間，基於公共監督、媒體專業精神，有接受合適的新聞題材，並由社長本人負責聯繫，並非政治偵防。不過，聲明仍未讓輿論止血。據了解，《菱傳媒》員工30日一早接到公司通知，立即停止發稿作業。預計下午的社長談話中，不排除觸及公司是否結束營運或資遣員工議題。

林右昌表示，今日鏡週刊報導黃國昌指揮狗仔全面跟監跟拍以民進黨為主的政治人物，也曾經在大罷免期間，跟監、跟拍過我。說實在的，對於會被跟監跟拍，我其實並沒有太多驚訝；因為，民進黨的政治人物被跟監跟拍，從國民黨戒嚴時代至今，也不算什麼新鮮事。

對於也受到跟拍，林右昌認為，這件事情之所以嚴重，對台灣民主政治產生極大傷害，是因為黃國昌現在的身份很特殊！他不但握有龐大的權力與資源，也有很大的社會影響力，可以影響國家的未來。

林右昌說明，黃國昌的第一個身份：他是現任的立法委員。在一般身份上，立委是「民意代表」，是「公職人員」，但並不是行政體系的公務員。但因為立委也握有很大的權力，可以制定法律、審查預算、影響政策；當涉及法律責任時，在部份法律中也會被視同公務員，並加重規範，以避免權力被濫用。

林右昌強調，黃國昌的第二個身份：他是現任的「台灣民眾黨」黨主席，在今年2月份才以96.11%的超高得票率當選。而「台灣民眾黨」是以強調法治、人權、公開透明為自許的政黨。現在民眾黨黨主席爆發涉入跟監跟拍的政治醜聞，儘管黃國昌還是問A回B，否認辯解，但社會大眾心中也自有一把尺。

林右昌直言，大家都在看，看民眾黨的黨員和黨公職，是否能容許他們的黨主席涉入這種跟監偷拍的事情。如果用過去黃國昌自己的話，應該會說：「太離譜了！真的太離譜了！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失智症婦人遭騙1.6億！　房產都被抵押
輝達新壽北士科土地解方3劇本全卡關　傳新壽喊價140億解約金
快訊／2縣市大雨特報　下到晚上
快訊／氣象署發布太空天氣警示　影響約15小時
快訊／40歲「動漫女神」生了！兩手緊抱雙胞胎
「羊膜穿刺權威」挨告！夫妻控孩子帶聽障基因　求償200萬吞敗
潛艦國造推手黃曙光請辭國安諮委　黃珊珊曝：家裡有些事

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

議長為詐領助理費拜會！傅崐萁喊「一定坐下談」　綠黨團：可通盤檢討

比照921震災！林岱樺籲賴清德對花蓮頒布緊急命令　設重建委員會

國民黨繼續內造化改革　郝龍斌：地方黨部主委將由黨公職兼任

快訊／黃國昌狗仔集團偷拍受害者之一　林右昌曝嚴重處：太離譜了

輝達新壽北士科土地解方3劇本全卡關　傳新壽喊價140億解約金

綠黨團「釋殺傷力消息」對話外流　張惇涵：是就立委關心災區來回答

潛艦國造推手黃曙光請辭國安諮委　黃珊珊曝：家裡有些事

國軍破萬人次救災光復鄉　顧立雄：有信心中秋前完成民宅清淤

因應缺工與原物料上漲！新北紓困營建業　建照今起自動展延2年

顧立雄：海鯤號潛航的前置準備進度落後　11月完成交艦有挑戰性

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

議長為詐領助理費拜會！傅崐萁喊「一定坐下談」　綠黨團：可通盤檢討

比照921震災！林岱樺籲賴清德對花蓮頒布緊急命令　設重建委員會

國民黨繼續內造化改革　郝龍斌：地方黨部主委將由黨公職兼任

快訊／黃國昌狗仔集團偷拍受害者之一　林右昌曝嚴重處：太離譜了

輝達新壽北士科土地解方3劇本全卡關　傳新壽喊價140億解約金

綠黨團「釋殺傷力消息」對話外流　張惇涵：是就立委關心災區來回答

潛艦國造推手黃曙光請辭國安諮委　黃珊珊曝：家裡有些事

國軍破萬人次救災光復鄉　顧立雄：有信心中秋前完成民宅清淤

因應缺工與原物料上漲！新北紓困營建業　建照今起自動展延2年

顧立雄：海鯤號潛航的前置準備進度落後　11月完成交艦有挑戰性

永慶加盟四品牌「高雄經管會」號召逾300店舉辦捐血活動　攜手租賃公會募得711袋血袋

擾民惹人怨！習近平「反悔包棟酒店」沒付違約金　韓新人婚宴遭取消

買到最高點！寧賠百萬拒絕再玩　他簽讓渡書「放過自己」

見媽媽被沖走...阿伯尋母6天「自責問1句」　網難過：一定會找到的

亞銀估中國今年GDP增加4.7%　低於官方5%左右目標

萬波島嶼紅茶10/1漲價　9款飲品貴5元

毒殺親夫！她被揪出「5段婚姻」恐怖收場　黑歷史起底

做災戶和鏟子超人的後盾！彰化環保局出動3車5人　挺進災區清淤

等二兒子實現父子3人一起打NBA？　詹皇：我們有不同時間線

議長為詐領助理費拜會！傅崐萁喊「一定坐下談」　綠黨團：可通盤檢討

【這畫面太鬧】桃園中壢會展中心周圍「逆向一整排」超誇張！

政治熱門新聞

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆掌聲

張善政背包客打扮現身花蓮！慰勞桃園隊

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭曉

「雨鞋終於髒了」　傅崐萁被挖淤泥被拍

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

公館圓環拆除後首上班日　蔣萬安7點視察讚「看起來算順暢」

公館圓環塞爆　蔣萬安：用路人要熟悉路型

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有港資介入

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊

更多熱門

相關新聞

綠黨團「釋殺傷力消息」對話外流　張惇涵這樣說

綠黨團「釋殺傷力消息」對話外流　張惇涵這樣說

針對日前民進黨團群組討論花蓮災情時，綠委王定宇建議政院「釋出具殺傷力消息」。行政院秘書長張惇涵今（30日）回應，委員在群組裡面都有關心災情，我們還是就災區狀況回答。目前最重要中央地方合作做好災區復原。

受災戶也投入志工團默默救災　「我家不是最嚴重的」

受災戶也投入志工團默默救災　「我家不是最嚴重的」

養狗仔跟蹤柯文哲？　黃國昌：假新聞連具體事實都無法提出

養狗仔跟蹤柯文哲？　黃國昌：假新聞連具體事實都無法提出

鄭麗君再赴美談關稅　黃國昌：不要簽下喪權辱國的協議

鄭麗君再赴美談關稅　黃國昌：不要簽下喪權辱國的協議

成立公司養狗仔還涉港資？　黃國昌斥：越來越像科幻小說

成立公司養狗仔還涉港資？　黃國昌斥：越來越像科幻小說

關鍵字：

黃國昌跟監跟拍林右昌民主政治狗仔民眾黨偷拍民進黨陳時中

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

孫德榮收于朦朧魂魄

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面