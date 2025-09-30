「習近平欽點」飛彈基地！射程籠罩台灣　美軍基地也危險

???? China is turning its east coast into a missile strike platform aimed at Taiwan as well as US forces that protect the Island.



The Pentagon reports China’s Rocket Force has boosted its missile stockpile by nearly 50% in 4 years, reaching about 3,500 missiles.



1/5 pic.twitter.com/33AJ8QB7eV — Vanguard Intel Group ???? (@vanguardintel) September 29, 2025

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》29日報導，中國正將東部沿海地區改造成「對台潛在飛彈攻擊」的基地。衛星影像顯示，多個飛彈旅的基地大幅擴建，習近平曾視察、位於安徽省的火箭軍611旅基地面積近年暴增1倍，那裡部署的先進飛彈射程不僅籠罩台灣，就連印太地區的美軍基地也遭受威脅。

五角大廈最新評估顯示，中國火箭軍（Rocket Force）飛彈庫存量4年內激增近5成，總數約達3500枚。儘管尚不清楚有多少部署在東部沿海、對準台灣，但衛星影像顯示，飛彈旅近年大規模擴建，並且部署著日益先進的飛彈。

學者們分析衛星影像後指出，611旅基地距離台灣僅579公里，近年面積擴大1倍，新區域很可能是一座大規模綜合訓練設施，包括新增36座發射台，但發射台通常會分散部署以避免偵測，如此密集出現很不尋常。

此外，位於江西省的616旅同樣快速擴張，即便新冠疫情高峰的2020年期間，仍持續清理農地進行建設，僅僅18個月後，新基地已接近完工。

▲東風-17超音速飛彈。（圖／翻攝自中國央視）

這些基地部署著「東風-17」高超音速飛彈，機動性高且更難攔截。「東風-26」飛彈可搭載核彈頭或常規彈頭，可能直接威脅台灣及美軍在關島與日本的軍事基地，而解放軍目前握有大約500枚。

《紐約時報》指出，中國飛彈對於擊潰台灣防禦，威脅關島及日本美軍基地，甚至打擊前往援台的美軍船艦而言至關重要。事實上，解放軍近年不斷在農田、隱蔽山谷、高速公路附近，以及面向台灣的沿海地區進行飛彈發射演練。

▲被暱稱為「關島快遞」的東風-26。（圖／路透社）



前美國海軍官員、智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）兼任資深研究員許卡特（Thomas Shugart）形容，火箭軍是中國軍隊的王牌，「大幅擴張了中國在幾乎無預警情況下突然打擊的距離範圍。」

華府智庫「國防優先基金會」（Defense Priorities）資深研究員卡瓦納（Jennifer Kavanagh）也認為，飛彈是中國對台軍事脅迫行動的起點，「對中國而言，擁有壓倒性數量的飛彈也是一種政治訊號，讓台灣認為反抗無效，讓美國知道無法干預。」

▲習近平出席今年9月3日閱兵典禮。（圖／路透）



史汀生中心（Stimson Center）資深研究員格里科（Kelly Grieco）與他人合撰報告警告，亞太地區的美軍基地有可能遭中國飛彈摧毀，「如果發生台灣衝突，尤其若美國出現一定程度的介入，或者威脅介入時，從一開始就會出現涉及核武層面的問題。像是東風-26這樣的系統，可能使得情況變得更加危險。」

儘管如此，中國飛彈系統的迅速發展並非毫無問題。五角大廈一份評估報告指出，火箭軍內部腐敗已對新核彈的發射井造成負面影響。此外，雖然中國雷達與衛星改善了飛彈精準度，但一些專家仍質疑中國飛彈在實際情況下的性能，因為在戰爭混亂場面中，瞄準散布海上的船隻，遠比打擊固定目標還要困難得多。