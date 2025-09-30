自栽大麻狂長130株　他嚇到衝警局自首！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

王姓男子去年4月底在新竹租屋用來種植大麻，並花了2個月的時間成功培育出130株大麻植株，接著他便自行前往警局自首。新竹地院法官日前審理之後，依犯意圖供製造毒品之用，而栽種大麻罪，判處王男有期徒刑2年。

▲王男租屋培育大麻。（示意圖／路透，與本案無關。）

判決書中記載，王男去年4月底在新竹縣向他人承租一間房屋，以不詳方式取得大麻幼苗後，自同年5月起開始培育大麻幼苗，利用除濕機、溫度計控制濕度、溫度，還會幫忙澆水、施肥、分株，最終一共栽植出130株大麻植株。

然而，眼看大麻植株數量越來越多，王男選擇在同年7月主動向警方自首，然後同意讓警方前往培育場所，將屋內所有物品當場查扣。

由於阿輝在接受警詢之初，曾說明他是為了他人工作，才會租屋栽種大麻，自己從未施用過毒品。新竹地院法官認為，阿輝沒有施用第二級毒品大麻的習慣，況且他培育出來的大麻植株多達130株，顯然已經超過個人施用所需，犯罪情節也難認輕微。

法官表示，阿輝栽種大麻的動機並不單純，但考量到他在栽種大麻之後隨即自首，後續也積極配合檢警偵查，犯後態度良好，最終依犯意圖供製造毒品之用，而栽種大麻罪，判處他有期徒刑2年，全案仍可上訴。