社會 社會焦點 保障人權

又見喪屍趴走街頭！疑毒駕睡著連撞路旁11輛車　警抄出菸彈

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區昨（27）日下午，35歲林姓男子駕駛小客車行經民安西路時，疑似毒駕精神不濟，竟失控暴衝，連續撞擊路邊停放的11輛車輛，所幸無人傷亡。警方到場後，發現林男神情恍惚，進一步搜查，當場查獲俗稱「喪屍毒」的二級毒品依託咪酯菸彈，訊後依毒品罪移送偵辦，並採集尿液進行化驗是否涉及毒駕。

▼林男藏依托咪酯煙彈，疑毒駕撞路旁11車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林男藏依托咪酯煙彈，疑毒駕撞路旁11車，林男遭警方移送偵辦，另採集尿液化驗是否涉及毒駕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨日下午2時許，林姓男子獨自駕駛一輛小客車，行經新莊區民安西路時，車輛突然往右偏，一路撞擊路邊停放的機車、微型電動二輪車及腳踏車，總計造成11輛車受損。所幸事故發生當下無人經過，並未造成人員傷亡。

新莊警方發現林姓男子在現場神情恍惚，但他辯稱是疲勞駕駛睡著，才會釀禍。警方懷疑他可能不只是單純疲勞駕駛。經進一步搜查車內，果然在車上查獲一顆二級毒品依託咪酯（俗稱喪屍毒）煙彈，並經檢測呈現毒品陽性反應。

警方訊後，已將林嫌依公共危險罪及毒品罪移送新北地檢署偵辦。另外採集尿液送驗檢測，將另行認定是否涉犯毒駕。另外違規部分依道路交通管理處罰條例對其違規行為開單告發。

▲▼林男藏依托咪酯煙彈，疑毒駕撞路旁11車，林男遭警方移送偵辦，另採集尿液化驗是否涉及毒駕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼林男藏依托咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林男藏依托咪酯煙彈，疑毒駕撞路旁11車，林男遭警方移送偵辦，另採集尿液化驗是否涉及毒駕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼林男遭警方移送偵辦，另採集尿液化驗是否涉及毒駕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林男藏依托咪酯煙彈，疑毒駕撞路旁11車，林男遭警方移送偵辦，另採集尿液化驗是否涉及毒駕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

09/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

