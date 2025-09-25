通緝犯遭轟16槍奪命！槍手「坐桶仔」逃亡　疑助偷渡船長遭逮

記者賴文萱／高雄報導

高雄市51歲羅姓通緝犯在左營區住處附近遛狗，慘遭槍手近距離連轟16槍，身中5槍當場慘死，案發後兇嫌開著白色BMW X1權利車逃逸，並焚車製造斷點，目前仍未落網。檢警專案小組歷經1個多月追查，發現槍手疑似在9月2日「坐桶仔」偷渡離境逃亡海外，專案人員今（25）日赴小琉球帶回疑似協助偷渡的船長，持續偵訊中。

▲高雄槍手將車輛燒毀後逃離，至今尚未落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起槍擊案發生在8月22日，羅男當時出門遛狗，回家路上遭埋伏槍手近距離開槍，羅男中槍後一直往家裡逃，槍手則緊追著羅男，連續開了16槍，羅男最後在離家50公尺處倒下身亡，警方不排除羅男倒地後，槍手再朝羅男頭部補槍。

▲羅男生前遛狗身影。（圖／記者許宥孺翻攝）

槍手行兇後跑到停車場開BMW逃離，再於橋頭區焚毀車輛滅證。經警方以車追人，陸續帶回22歲江姓女車主、以及車輛使第一手使用權買主蔡男，第二手買車的黃男、指揮黃男出面簽名買車的蘇男等多人，但研判都屬外圍分子，槍手仍逃逸中。

歷經專案小組1個多月追查以及調閱相關監視器影像，發現該槍手是從北部南下高雄埋伏犯案，槍殺羅男後開車逃離到橋頭焚車，再由白牌車協助逃亡到東港華僑市場附近臨海岸邊，疑似在9月2日由一艘漁船載走駛往菲律賓方向。

近日該艘漁船返台靠泊在小琉球碼頭，檢警今天前往小琉球，帶回疑似協助偷渡的船長，但船長否認，目前由檢方偵訊中。