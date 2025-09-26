25歲毒梟租鐵皮屋藏毒！300顆毒錠+毒咖啡包被抄　市值破5百萬

▲北市刑大追出毒品倉庫，查扣3百顆毒錠、2400包毒咖啡包以及2公斤毒品原料。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前查獲毒蟲持有毒品，持續追出幕後藏放毒品的鐵皮貨櫃，裡面多達3百顆哈密瓜錠、以及毒品咖啡包2400包，還有2公斤的毒品原料以及分裝工具，警方初步估計，毒品原料可以製作出約6千包的毒品咖啡包，將持續追查幕後藏鏡人。

警方調查，日前查獲毒蟲持有毒品，從中追出上游的25歲的黃姓毒梟，黃選中北市士林社子島，因為該處地處偏僻，所以利用鐵皮貨櫃當作分裝、藏放毒品的倉庫，警方日前前往攻堅，當場逮捕黃姓毒梟，並且追出毒倉庫的位置。

警方指出，黃姓嫌犯平時住在新北市三重區，卻在北市士林區承租房子，還特別選在遠離市區的社子島附近，並利用朋友名義承租鐵皮貨櫃。

警方先逮住黃姓男子，後來又帶著黃搜索住處等地，最後到了社子島的倉庫，打開後發現裡面竟然有3百顆的哈密瓜錠，還有2400包的毒品咖啡包，另外還有2公斤的毒品原料。

警方發現，光查出的2公斤毒品原料，就可以製作出6千包的毒品咖啡包，共計查獲的毒品數量就上看5百萬元，警方偵訊後依毒品罪嫌將全案移送法辦，並將持續追查毒品來源。