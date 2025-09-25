通緝犯躲車上想輕生！朴子警救他一命　抄出毒品、假車牌

▲▼ 朴警將犯嫌壓制並查獲通緝、依托咪酯及安毒 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



朴子分局成功破獲一起跨案詐欺通緝犯，過程更驚見該通緝犯疑因畏罪在車內輕生未遂，且另查獲持有電子煙毒及安非他命，偵訊後將他解送歸案。

日前朴子聯合所警員劉柏宏、李韋徵執行巡邏查訪時，於莊姓通緝犯住處外，發現莊坐在自小客車駕駛座毫無反應，疑打算輕生，員警立即將人帶出並通報救護車送醫，治療過後莊嫌已無生命危險。

莊嫌送醫途中自稱施用大量FM2，疑似畏罪輕生，而警方另於車內發現二級毒品依託咪脂煙彈2顆、安非他命2包及電子煙載具。進一步調查發現，莊嫌駕駛之自小客車懸掛偽造車牌，而該車牌早於今年9月13日便遭國道警察8隊鎖定，當時莊嫌因發現遭尾隨追緝，驚慌之下倒車撞擊路邊車輛後迅速逃逸；朴子分局進而跨案成功將肇逃、毒品與偽造車牌等多重犯行一併偵破。

朴子分局表示，莊嫌欲輕生躲避刑責，最終仍遭警方即時查獲。全案依詐欺通緝、毒品危害防制條例及偽造文書罪移送嘉義地檢署偵辦；同時也展現警方對於打擊依託咪酯電子煙毒品的強烈決心，持續全面掃蕩，守護社會治安。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995