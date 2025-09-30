　
社會 社會焦點 保障人權

聽到災民想吃素「立刻衝來」！餐車天使邊煮邊掃：你的家我幫扶

記者劉邠如／綜合報導

為了讓花蓮光復的災民能吃上一口熱騰騰的飯菜，不少餐飲專業人士臨時拚成「義煮團」，有人自掏腰包買食材，有人承擔停業的損失，背著鍋具、抱著大桶米遠赴災區，只為讓災民在滿是泥濘與瓦礫的家園裡，也能吃到一口熱食，感受到溫暖。

《ETtoday》也看到有來自台南的蔬食餐車業者，號召十多人組成志工團，在災民收容中心，支起爐火，分送熱食；一旦空檔，他們又換上膠鞋、提著水桶，挨家挨戶幫忙清掃，和災民一起把滿室的爛泥鏟走，希望早日把破敗的家園慢慢扶起。

▲ 自台南的蔬食餐車業者，號召十多人組成志工團，在災民收容中心，支起爐火，分送熱食。（圖／記者劉邠如攝）

▲ 自台南的蔬食餐車業者，號召十多人組成志工團，在災民收容中心，支起爐火，分送熱食。（圖／記者劉邠如攝）

餐車業者Lumi(許雯菱)說，自己是收到素食團體邀請，表示災區雖然義煮團眾多，但多半是葷食居多，對於有素食需求的災民來說，不免有些麻煩。而身為「草食百老匯」的草食志工Lumi，收到消息後，立刻決定前往支援！

Lumi表示，預計到災區服務四天，兩天食材花費約 1.5 萬元，預計四天約 3.3 至 4 萬元。不過餐車夥伴和志工們，聽到她的決定，立刻號召響應「有錢出錢，有人出人」，費用由大家一起負擔，而前來支援的夥伴從各地而來，有彰化、台南、高雄、屏東的朋友，各行各業都有。

Lumi說，在新聞上看到水患發生時，六歲女童小沂被救出的消息讓她感動不已；也印象深刻，有災區老太太，為了救自家的狗狗，犧牲自己救了毛小孩，都讓她又鼻酸又感動。

▲餐車業者Lumi(許雯菱)，接到素食團體邀請，立刻組成義煮團感到災民提供素食。（圖／記者劉邠如攝）

▲餐車業者Lumi(許雯菱)，接到素食團體邀請，立刻組成義煮團為災民提供素食。（圖／記者劉邠如攝）

Lumi的弟弟許斈毅從事製造業，聽到姊姊的決定，也決定趁著三天連假，剛好不用上班，一起陪同前來，他說「與其看新聞上災民受苦，不如親自下來幫忙，身體力行。」而他們一行人除了義煮蔬食之外，也會趁不忙的時候，挽起袖子、褲管，到災民家協助清理。
許斈毅說讓他印象深刻的，是有一位阿嬤的母親，在這次災難中離世，只剩她一人打掃家園，顯得心有餘而力不足。因而他們也會在不忙時，盡量前往阿嬤家幫忙，就算是陪伴也好，希望運用自己的一份力量，讓災民不要感到孤單！

▲Lumi的弟弟許斈毅從事製造業，聽到姊姊的決定，也決定趁著三天連假一起到災區幫忙。（圖／記者劉邠如攝）

▲Lumi的弟弟許斈毅從事製造業，聽到姊姊的決定，也決定趁著三天連假一起到災區幫忙。（圖／記者劉邠如攝）

▲ 聽到災民想吃素「立刻衝來」！餐車天使邊煮邊掃：你的家我幫扶。（圖／記者劉邠如攝）

▲成員響應號召，有醫院行政、國小老師、專案工程師都一起來幫忙，眾人不但提供熱食，還會輪流分配人力去陪伴孤苦老人清掃家園。（圖／記者劉邠如攝）

09/29 全台詐欺最新數據

便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入

