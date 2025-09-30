高雄環保超人出動！66人33機具馳援花蓮　助災民清淤泥過中秋

▲高雄環保超人出動，66人33機具馳援花蓮救災。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為協助花蓮地區災後重建，高雄市政府今（30）日集結跨局處支援團隊，出發前往花蓮協助清除災區淤泥與環境復原工作。由副秘書長王啓川授旗給高雄市政府救災團隊，代表市長向即將出發的同仁致意，並強調「同島一命、人溺己溺」的精神，展現高雄守望相助的行動力。

▲▼高雄市府集結66人33機具馳援花蓮，助災民清淤泥過中秋。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於災民家中堆積大量淤泥，連假過後志工人力減少，清出的淤泥暫置於道路上，急需重機具協助清運與清洗。此次高雄市府動員33台機具，包括抓斗車10台、山貓5台、清消車4輛、水車2輛及66位人員，協助災民清除家園、恢復生活，希望能在中秋節前讓災民的家園回復正常，安心過節。

市府表示，這次支援團隊由環保局、水利局、工務局共同組成，環保局負責災區環境清理與廢棄物清運，水利局出動清溝車與水車協助排水與道路沖洗，工務局則提供重型機具與技術支援，協助淤泥清除與道路暢通。

▲▼高雄市府出動66人33機具馳援花蓮，助災民清淤泥過中秋。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市府也妥善安排後勤支援，住宿、餐食及交通皆統一協助，讓前線人員無後顧之憂，並請同仁執行任務時務必注意自身安全，若有任何需求或問題，市府將即時協助處理，做為最堅強的後盾。

高市府強調，無論是特搜隊的即刻救援，或是跨局處的後續支援，市府始終是災區最堅強的後盾。高雄將持續強化防救災能量，與全國人民攜手守護安全與希望。