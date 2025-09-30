獨／妻小確診A流「燒到39.5度」　特搜英雄忍痛衝光復：先救災民

▲台中特搜隊昨(29)日平安歸來，是最後一批撤離災區的隊伍。（圖／台中市消防局提供）



記者游瓊華／台中報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決引發嚴重災情，台中市特種搜救隊第一時間整備人力與裝備，跨越數百公里火速趕赴災區投入救援。歷經多日艱鉅任務後，經光復糖廠前進指揮所確認，台中特搜隊為最後一批撤離災區的隊伍，並於昨（29）日平安返抵台中。當中不少特搜英雄收到任務銷假上班，有人取消連假帶家人出遊行程，也有人缺席表揚活動，更有人忍痛放下高燒中的妻小，義無反顧直奔災區，只為了搶救更多生命！

▲光田醫院主任高正國（右）原本要參加表揚活動，卻選擇放棄，主動接受徵召前往救災，圖左為消防局長孫福佑。（圖／台中市消防局提供）



在此次任務中，隊員與支援人員的犧牲奉獻處處可見，消防局指出，國光分隊同仁莊孟委，原已規劃帶家人前往清境旅遊，卻在接獲任務派遣後，立即取消行程、趕赴花蓮支援；光田醫院主任高正國更是秉持「同島一命」精神，於9月24日隊員受派支援花蓮勤務時，立即主動願接受徵召出勤，捨己救人之精神。

▲台中特搜隊副大隊長林吳亮廷雖然妻小都確診A流，身體不適，但仍以救災為優先，直衝光復救人，令人感佩。（圖／台中市消防局提供）



此外，這次帶隊指揮官、台中特搜隊副大隊長林吳亮廷接到任務離家時，妻子小孩3人都已經病倒，「太太跟10歲、6歲小朋友都確診A型流感，其中最小的還高燒到39.5度，心裡很捨不得，但還是救災第一！」

消防局指出，此次出勤，特搜隊出動各式消防車輛、無人機、搜救犬及專業人員，晝夜執行搜救、醫療救護、安置與物資搬運。截至今日早上8時，累計承接任務共27件，搜尋324戶，成功接觸民眾29名，其中救出或協助撤離23名（含3名罹難者）、就地避難6名，並即時提供必要物資援助。

消防局長孫福佑指出，特搜隊不僅圓滿完成艱鉅任務，更在災區堅守到最後，協助中央與地方完成整體救援工作，這份毅力與專業值得最高肯定。市府將持續精進裝備與訓練，確保未來面對重大災害時，能再度挺身而出。