網狂傳「尋獲遺體地點」！中央災變中心提醒：假消息最重判無期

▲堰塞湖溢流重創光復鄉，至今仍有6人失聯。（圖／新北市府消防局提供）



記者黃資真／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，今(30日)為災後第8天，累計18死6失聯，目前搜救人員也持續尋找失聯者中，社群媒體上卻接連傳出位於佛祖街、自強路發現遺體的消息，惟消防局派員前往查看確認均係誤報。中央災害應變中心強調，依據「災害防救法」第53條規定，明知散播災害不實訊息因而致人於死者，最重可處無期徒刑，請民眾應先確認消息來源是否正確。

中央災害應變中心表示，有社群媒體發佈疑似志工於光復鄉佛祖街及自強路發現遺體之訊息，經花蓮縣消防局派員前往查看，並經搜救人員查證後係為誤報。

依據「災害防救法」第53條規定：明知災害不實訊息，而通報消防或警察單位、村(里)長或村(里)幹事者，可處新臺幣30萬元以上50萬元以下罰金。散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣100萬元以下罰金。若因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

建議民眾分享災害相關消息前，應先仔細查看消息來源是否值得信賴，並可透過消防署官網「即時新聞澄清專區」或消防防災e點通「闢謠專區」，確認訊息正確性，避免錯誤的訊息影響災區救災之效能，並維護災害防救秩序及社會安全。相關最新颱風動態及災情狀況，請上內政部消防署臉書粉絲專頁及下載「消防防災e點通」APP查詢。